Ο πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι είπε στον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και σε ευρωπαίους ηγέτες, κατά τη διάρκεια της σημερινής τηλεδιάσκεψης για την Ουκρανία, πως μόνο σκληρά μέτρα μπορούν να σταματήσουν τη Ρωσία, όπως δήλωσε ο σύμβουλός του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Μάρτσιν Πζίντατς.

«Μόνο συγκεκριμένα, σκληρά μέτρα μπορούν να σταματήσουν τη Ρωσική Ομοσπονδία», είπε ο Πζίντατς σε δημοσιογράφους. «Δεν πρέπει να επιτραπεί στη Ρωσική Ομοσπονδία να αποφασίζει πώς θα είναι τα σύνορα στην Ευρώπη», τόνισε.

Ο ευρωσκεπτικιστής, συντηρητικός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι εκπροσώπησε την Πολωνία στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία, παρότι χθες Τρίτη θεωρούνταν βέβαιο πως θα συμμετείχε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. Υποστηρικτής του κινήματος MAGA (Make America Great Again) του Τραμπ, ο Ναβρότσκι είχε επισκεφθεί φέτος τον Λευκό Οίκο πριν από τις προεδρικές εκλογές στην Πολωνία.

«Δεν έχω πληροφόρηση ότι ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είχε σχεδιάσει να συμμετάσχει», είπε ο Μάρτσιν Πζίντατς. Ο σύμβουλος του προέδρου Νάβροτσκι υποστήριξε πως το γεγονός ότι το επιτελείο του Τουσκ θεωρούσε πως ο πρωθυπουργός θα εκπροσωπούσε την Πολωνία σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη δείχνει πως δεν έχει καλές επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ