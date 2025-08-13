Σε συναγερμό βρίσκεται το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, καθώς ασθενοφόρα έχουν σταθμεύσει έξω από το κτήριο για να παραλάβουν τους μικρούς ασθενείς. Λίγο μετά τις 18:00, η διοίκηση του νοσοκομείου έλαβε εντολή εκκένωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το gnomip, από τους 8 μικρούς ασθενείς, οι τέσσερις θα νοσηλευθούν στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ.

Εκκενώνεται και το Κωνσταντοπούλειο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκκένωσης και του Κωνσταντοπουλείου γηροκομείου.

Λεωφορεία βρίσκονται στο σημείο για να απομακρύνουν τους ηλικιωμένους σε χώρο του ΚΕΤ που έχει διαμορφωθεί χώρος για τη φιλοξενία των ηλικιωμένων ατόμων.

Παράλληλα, νέο μήνυμα του 112 για τη μεγάλη φωτιά στην Πάτρα καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αρόη, Διάκου, Γηροκομειό και Λυκοχορό να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Το μέτωπο μαίνεται σε δασική έκταση, ανάμεσα στο Μπάλα και το Ρωμανό.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνι Γεωργιάδης ανέφερε με ανάρτησή του στο X ότι δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος για το Καραμανδάνειο και πως η εκκένωση γίνεται για καθαρά προληπτικούς λόγους.

«Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια».

