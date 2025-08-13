Εθισμένος στην κοκαΐνη, εμφανίζεται σύμφωνα με τηλεφωνικές του συνομιλίες που δημοσιεύονται, ο αστυνομικός TikToker, ο οποίος έχει προφυλακιστεί με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Espresso, στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, υπάρχουν συνομιλίες οι οποίες «μαρτυρούν» πως πέρα από διακίνηση έκανε σταθερά και προσωπική χρήση κοκαΐνης αλλά και πως τη διακινούσε σε ευκατάστατους γνωστούς του.

Λίγες ημέρες πριν παραιτηθεί από το Σώμα, σε συνομιλία του καταγράφεται να εξομολογείται σε τηλεφωνική του συνομιλία: «Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, είχα συνδυάσει αυτή τη μ….ια με το σεξ, γιατί εμένα μου το δημιουργούσε εντελώς διαφορετικό, αλήθεια, στα ίσα σου μιλάω. Όχι, όχι, εγώ πίνω, θα “έπινα” τρεις και θα κοιμόμουνα μετά από τρεις μέρες και ας γ…α δεκαπέντε ώρες, δεν με ενδιαφέρει. Το ‘χω ελαττώσει πάρα πολύ, δηλαδή τώρα θα το κάνω μία φορά στις τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Όχι, όχι, εμένα ήταν από κάθε μέρα και το ‘κανα μία φορά τον μήνα…».

Σε άλλη συνομιλία την ίδια μέρα αναφέρει: «Και στην κόκα ακόμα, και στην κόκα, προτιμώ να πάρω δέκα π…..ς, αν σε ξανακουμπήσω, να πεθάνω χθες. Για μένα τελείωσε το ερωτικό με αυτά που κάνεις, τελείωσε…».

Σε επόμενη συνομιλία του με έναν άντρα ο 34χρονος του αναφέρει τα εξής: «Της λέω “βγάζω” και μου λέει “ρε συ, να δοκιμάσουμε πρώτη φορά”. Ώπα, λέω, ναι, ρε, λέω, και με το που κάνουν… αρχίζουν να γλείφονται σαν οι π…ς μέσα στο μαγαζί. Εκλεισα τις κουρτίνες και ξεκίνησα…».