Το Μουσείο Μπενάκη υποδέχεται το φθινόπωρο του 2026 με ένα πλούσιο πρόγραμμα νέων εκθέσεων, παρουσιάζοντας στο κοινό διαφορετικές όψεις της τέχνης, της ιστορίας και του πολιτισμού.

Από τα παιχνίδια μιας άλλης εποχής και τη ζωγραφική του Αλέκου Λεβίδη έως την ιστορική διαδρομή του εμβληματικού περιοδικού Cahiers d’Art, οι νέες εκθέσεις του Μουσείου Μπενάκη προσκαλούν τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι μέσα από σημαντικές συλλογές και διαφορετικές μορφές δημιουργικής έκφρασης.

«Παιχνίδια στο Φως ΙΙΙ»: Ένα επιτραπέζιο κροκέ στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών

Η εκθεσιακή δράση «Παιχνίδια στο Φως ΙΙΙ», στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών, αναδεικνύει αφανείς θησαυρούς από τη συλλογή του Μουσείου. Κάθε τρεις μήνες, ένα διαφορετικό παιχνίδι βγαίνει από τις αποθήκες και παρουσιάζεται στο κοινό.

Από τις 24 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, στο επίκεντρο βρίσκεται το επιτραπέζιο κροκέ, ένα παιχνίδι δεξιοτεχνίας που εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα ως εσωτερική εκδοχή του δημοφιλούς υπαίθριου παιχνιδιού. Προσαρμοσμένο στη ζωή των αστικών οικογενειών και στη χειμερινή ψυχαγωγία, το κομψό αυτό παιχνίδι αποκαλύπτει πτυχές της κοινωνικής ζωής μιας άλλης εποχής.

«Cahiers d’Art 100 χρόνια»: Ένας αιώνας τέχνης μέσα από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την κυκλοφορία του Cahiers d’Art, το Μουσείο Μπενάκη συμμετέχει στο διεθνές επετειακό αφιέρωμα του εμβληματικού περιοδικού.

Η έκθεση, που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού από τις 14 Οκτωβρίου 2026 έως τις 24 Ιανουαρίου 2027, παρουσιάζει αντικείμενα από τις ετερογενείς συλλογές του Μουσείου σε άμεση σύνδεση με την αναπαραγωγή, την κυκλοφορία και την ερμηνεία τους στις σελίδες του Cahiers d’Art.

Μέσα από μια πολυμεσική εγκατάσταση, οι σελίδες του περιοδικού «ζωντανεύουν», αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στο εκδοτικό όραμα του Christian Zervos και τη συλλεκτική φιλοσοφία του Αντώνη Μπενάκη.

Αλέκος Λεβίδης: Μια ζωή αφιερωμένη στη ζωγραφική

Στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138, η αναδρομική έκθεση «Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Δια βίου παιχνίδι» παρουσιάζει το σύνολο της δημιουργικής πορείας του ζωγράφου και ακαδημαϊκού.

Από τις 8 Οκτωβρίου 2026 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2027, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν περισσότερα από 500 έργα, από τα νεανικά χρόνια του καλλιτέχνη μέχρι σήμερα.

Η έκθεση περιλαμβάνει ζωγραφικές συνθέσεις, σχέδια, εικαστικά σημειωματάρια, μακέτες εξωφύλλων βιβλίων, τοιχογραφίες, εγκαταστάσεις και σκηνικά, αναδεικνύοντας τη ζωγραφική ως ένα διαρκές «παιχνίδι» δημιουργίας και ανακάλυψης.