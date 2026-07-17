Η Οδύσσεια του Ομήρου δεν είναι μόνο η ιστορία της επιστροφής ενός ήρωα. Είναι μια διαχρονική αφήγηση για την αναζήτηση, τις αλλαγές, τις δοκιμασίες και, τελικά, την επιστροφή στον εαυτό μας.

Με αυτή τη σκέψη γεννήθηκε το OdysSea Retreat, ένα τετραήμερο βιωματικό retreat θεατρικού παιχνιδιού για ενήλικες που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου 2026 στην Ίο. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό, τη σωματική έκφραση και τις ομαδικές βιωματικές δράσεις, οι συμμετέχοντες καλούνται να προσεγγίσουν την Οδύσσεια όχι ως ένα λογοτεχνικό έργο, αλλά ως μια προσωπική εμπειρία.

Δεν απαιτείται προηγούμενη ενασχόληση με το θέατρο. Αντίθετα, το retreat απευθύνεται σε κάθε ενήλικα που αναζητά έναν δημιουργικό τρόπο να εκφραστεί, να συνδεθεί με τους άλλους και να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του. Σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, το παιχνίδι γίνεται εργαλείο εξερεύνησης, ενώ ο μύθος του Οδυσσέα λειτουργεί ως αφορμή για να αναρωτηθεί ο καθένας ποια είναι η δική του διαδρομή και ποια η προσωπική του Ιθάκη.

Η επιλογή της Ίου μόνο τυχαία δεν είναι. Σύμφωνα με την παράδοση, το κυκλαδίτικο νησί συνδέεται στενά με τον Όμηρο, καθώς εκεί φέρεται να βρίσκεται ο τάφος του. Αυτή η ιδιαίτερη σχέση με τον ποιητή προσδίδει έναν ακόμη συμβολισμό στο retreat, το οποίο αξιοποιεί το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της Ίου ως αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας.

Πολλές από τις δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε υπαίθριους χώρους και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, μετατρέποντας το ίδιο το νησί σε σκηνή δημιουργίας. Η φύση, η ιστορία και η συλλογική εμπειρία συνθέτουν ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την καλλιτεχνική έκφραση με στιγμές χαλάρωσης και ουσιαστικής σύνδεσης.

Η διαμονή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στο Island House Hotel & Mare, σε μικρή απόσταση από την παραλία του Μυλοπότα, προσφέροντας το ιδανικό περιβάλλον για ξεκούραση ανάμεσα στις καθημερινές δράσεις και την κυκλαδίτικη φιλοξενία που χαρακτηρίζει το νησί.

Για όσους αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία αυτό το φθινόπωρο, το OdysSea Retreat δεν υπόσχεται απλώς λίγες ημέρες μακριά από την καθημερινότητα. Προτείνει ένα ταξίδι όπου η δημιουργικότητα, ο μύθος και η προσωπική αναζήτηση συναντιούνται, θυμίζοντας ότι κάθε άνθρωπος κουβαλά τη δική του Οδύσσεια και αναζητά, με τον δικό του τρόπο, την Ιθάκη του.

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 2–5 Οκτωβρίου 2026

Τοποθεσία: Ίος

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