Το Platforms Project 2026- Independent Art Fair, η μεγαλύτερη διεθνής εικαστική διοργάνωση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής στην Ελλάδα, επιστρέφει από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων (Λένορμαν 218, Αθήνα), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Για 14η συνεχή χρονιά, το Platforms Project αποτελεί σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, επιμελητών, θεωρητικών και ανεξάρτητων καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες διεθνείς διοργανώσεις που επικεντρώνονται αποκλειστικά σε καλλιτεχνικές πλατφόρμες και συλλογικότητες, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες μορφές συλλογικής καλλιτεχνικής πρακτικής και ενισχύοντας τον διάλογο και τις συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών καλλιτεχνικών κοινοτήτων.

Για τρίτη χρονιά, το Platforms Project 2026 φιλοξενείται στο Καπνεργοστάσιο, παρουσιάζοντας 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες από 22 χώρες και περισσότερους από 1.100 καλλιτέχνες. Στόχος της διοργάνωσης είναι η καταγραφή και ανάδειξη της διεθνούς ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής, καθώς και η δημιουργία ενός σταθερού δικτύου συνεργασίας και ανταλλαγής.

Παράλληλα με την κεντρική έκθεση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ημερίδες, ομιλίες, performances, παρουσιάσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και workshops, μετατρέποντας τον εκθεσιακό χώρο σε ένα ζωντανό πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου και έρευνας.

Παράλληλα, στον εκθεσιακό χώρο Λόφος art project θα παρουσιαστεί η έκθεση «M#3, Moments, Meetings, Memories», με τη συμμετοχή καλλιτεχνών που έχουν λάβει μέρος στο Platforms Project τα προηγούμενα χρόνια, σε επιμέλεια των Liesbeth Bos και Konstantin Economou.

Πληροφορίες:

Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, Λένορμαν 218, Αθήνα

Από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2026

Είσοδος ελεύθερη

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, 18.00- 22.30, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 έως Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 12.00- 21.00