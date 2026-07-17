To Mουσείο θέλω να είναι…

«Με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα»

«Μια σκανδαλιά!»

«Πολύχρωμο!»

«Μια χρονοκάψουλα»

«Παιδική χαρά!»

«H δύναμή μου»

«Μια φωνή για όσους δεν ακούγονται»

«Μια τρέλα!»

«Αυτό που νιώθω όταν είμαι στη θάλασσα»

«Χαρούμενο σαν να βρίσκομαι σε πυτζάμα πάρτυ»

To Moυσείο Κυκλαδικής Τέχνης μεταμορφώνεται και ζήτησε τη γνώμη των παιδιών και των εφήβων! Ο 13ος Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής με τίτλο «Το Μουσείο Θέλω να Είναι…» ολοκληρώθηκε, συγκεντρώνοντας 12.500 ζωγραφιές με προτάσεις των παιδιών για το πώς θέλουν να είναι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του μέλλοντος.

Η ψηφιακή έκθεση με τα έργα των παιδιών και των εφήβων που συμμετείχαν, διακρίθηκαν και νίκησαν είναι online, στο kidscontest.cycladic.gr.

Ο 13ος Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής προσκάλεσε φέτος παιδιά και εφήβους ηλικίας 4 έως 18 ετών να φανταστούν το μουσείο του αύριο. Ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, μια «Μεταμόρφωση» που θα ανανεώσει τη φυσική του παρουσία αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του, το μουσείο άνοιξε διάλογο με παιδιά και εφήβους, δίνοντας χώρο στη φαντασία, στη δημιουργικότητα και για πρώτη φορά, στη φωνή τους!

Το Μουσείο έλαβε 12.500 έργα από παιδιά και εφήβους ηλικίας 4–18 ετών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ζωγραφιές και οι σκέψεις τους αποτύπωσαν με μοναδικό τρόπο το μουσείο του αύριο, αναδεικνύοντας τον ρόλο του στη σύγχρονη κοινωνία ως έναν χώρο Συμμετοχής, Έμπνευσης, Ψυχαγωγίας, Ιστοριών και Εμπειριών.

Φέτος για πρώτη φορά, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να στείλουν ένα σύντομο ηχητικό μήνυμα, απαντώντας στο ερώτημα «Τι θέλεις να είναι το Μουσείο;». Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήθηκε μια μοναδική ηχητική βιβλιοθήκη με μηνύματα των παιδιών για το μουσείο του μέλλοντος.

Για πρώτη φορά επίσης, δημιουργήθηκε το Youth Committee, μια τετραμελής επιτροπή εφήβων αποτελούμενη από παλαιότερους νικητές του διαγωνισμού, η οποία συμμετείχε ενεργά στο τελικό στάδιο αξιολόγησης των έργων.

Η φετινή κριτική επιτροπή του 13ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ζωγραφικής ήταν:

Δημήτρης Δασκαλόπουλος – Συλλέκτης Σύγχρονης Τέχνης & Ιδρυτής Πολιτιστικού Οργανισμού ΝΕΟΝ

Μαρία Καβογιάννη – Ηθοποιός

Στέλιος Κόης – Αρχιτέκτονας

Σάντρα Μαρινοπούλου – Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Γεωργία Σαγρή – Καλλιτέχνης & Καθηγήτρια ΑΣΚΤ

Τα έργα των παιδιών θα παρουσιαστούν στη έκθεση στο πλαίσιο του 4ου Cycladic Kids Festival, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Οι θεματικές των βραβευμένων έργων δεν θα μείνουν απλώς στους τοίχους της έκθεσης: θα αποτελέσουν την αφετηρία για εργαστήρια και καλλιτεχνικά δρώμενα, μετατρέποντας τις ιδέες των παιδιών σε εμπειρίες προσβάσιμες σε όλους τους επισκέπτες.

Φέτος, το Cycladic Kids Festival κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την ισότιμη συμμετοχή: διευρύνει το κοινό του, προσκαλώντας παιδιά και εφήβους ηλικίας 4 έως 18 ετών με και χωρίς αναπηρία και για τις οικογένειές τους. Το φετινό φεστιβάλ έχει σχεδιαστεί εξαρχής σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς στην προσβασιμότητα, με στόχο να αποτελέσει μια πραγματικά ανοιχτή εμπειρία για όλους, μέσα από δράσεις, πολυαισθητηριακά εργαστήρια, παιχνίδια, προβολές, παραστάσεις, συναυλίες και ένα πλήθος δημιουργικών δραστηριοτήτων που θα απευθύνονται σε όλα τα παιδιά.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Μείνετε συντονισμένοι!

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Βας. Σοφίας & Ηροδότου 1, Αθήνα

Τ.: 210 7228321-3