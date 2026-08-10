Αναστάτωση προκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη από ένα σοβαρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην οδό Αγίου Δημητρίου, κοντά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όταν δύο αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε καταδίωξη, με την κατάσταση να παίρνει επικίνδυνη τροπή μπροστά στα μάτια περαστικών και διερχόμενων οδηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο περιστατικό συμμετείχαν ένα μαύρο και ένα λευκό Ι.Χ. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το μαύρο αυτοκίνητο φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει το λευκό όχημα, με αποτέλεσμα το δεύτερο να βγει από την πορεία του και να κινηθεί πάνω στο πεζοδρόμιο.

Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή κάποιος πεζός απέτρεψε έναν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο με αυξημένη παρουσία ανθρώπων και οχημάτων.

Η επέμβαση των δύο ανδρών με τη μηχανή

Το σκηνικό έγινε ακόμη πιο έντονο όταν στο σημείο έφτασε ένα μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες, οι οποίοι φορούσαν κράνη.

Οι δύο επιβαίνοντες κατευθύνθηκαν προς το λευκό αυτοκίνητο και όπως προκύπτει από το βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε, έσπασαν το τζάμι του οχήματος, ενώ παράλληλα φώναζαν στον οδηγό.

Η συγκεκριμένη ενέργεια προκάλεσε την αντίδραση των παρευρισκομένων. Κάποιοι από όσους βρίσκονταν στο σημείο πλησίασαν τους εμπλεκόμενους και προσπάθησαν να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Λίγο αργότερα, οι δύο άνδρες που επέβαιναν στη μηχανή αποχώρησαν μαζί με το μαύρο αυτοκίνητο από το σημείο, καθώς είχε πλέον δημιουργηθεί το ενδεχόμενο να ειδοποιηθεί και να φτάσει η Αστυνομία.

Τραυματίστηκε ο 37χρονος οδηγός

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς ο 37χρονος που βρισκόταν στο τιμόνι του λευκού αυτοκινήτου είχε τραυματιστεί από τα θραύσματα των σπασμένων τζαμιών.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αποκαλύφθηκε ακόμη ένα στοιχείο για το περιστατικό. Το λευκό Ι.Χ. που οδηγούσε ο 37χρονος είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, με αποτέλεσμα οι Αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Παρά τη σύλληψη του οδηγού, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πώς ξεκίνησε η καταδίωξη και ποια ήταν η αιτία της έντασης μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ο 37χρονος μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει απαντήσεις για όσα προηγήθηκαν, ούτε έχει γίνει γνωστό εάν είχε προηγηθεί κάποια διαφορά ή άλλο περιστατικό ανάμεσα στις δύο πλευρές που οδήγησε στην καταδίωξη.

Το συμβάν έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς εξελίχθηκε σε έναν από τους πολυσύχναστους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγίου Δημητρίου, έξω από το ΑΧΕΠΑ, σε σημείο όπου υπήρχε εκείνη την ώρα κίνηση τόσο οχημάτων όσο και πεζών.