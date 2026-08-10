Μια διαφορετική στιγμή εκτυλίχθηκε μπροστά στην κάμερα, την ώρα που η πυρκαγιά στον Κουβαρά συνέχιζε να καίει ανεξέλεγκτα το πρωί της Δευτέρας. Ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, Σπύρος Δαρσινός, εντόπισε μέσα στα χόρτα μια χελώνα, η οποία είχε καταφέρει να ξεφύγει από τις φλόγες, αλλά είχε υποστεί εγκαύματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν σκληρή μάχη με τη φωτιά στην περιοχή, η οποία είχε ήδη προκαλέσει ζημιές σε κτηνοτροφικές μονάδες και αποθήκη, ενώ οι φλόγες είχαν επεκταθεί και σε δασικές εκτάσεις.

Εντόπισε τη χελώνα ενώ μετέδιδε από το μέτωπο

Ο Σπύρος Δαρσινός βρισκόταν στο σημείο και μετέδιδε ζωντανά τις τελευταίες πληροφορίες για την πυρκαγιά στο όρος Μερέντα, στον Κουβαρά. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, μάλιστα, ακούγεται να ανεβάζει δραματικά τον τόνο της φωνής του, όταν εντοπίζει τη χελώνα ανάμεσα στα χόρτα, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου μαίνονταν οι φλόγες.

Ο ρεπόρτερ πλησίασε το ζώο και χωρίς να διστάσει το πήρε στα χέρια του, προκειμένου να διαπιστώσει την κατάστασή του. Η χελώνα ήταν ζωντανή, ωστόσο είχε υποστεί εγκαύματα στα πλευρά και στα πόδια της.

Αφού διαπίστωσε ότι το ζώο ήταν καλά, ο Σπύρος Δαρσινός επέστρεψε στη μετάδοση και συνέχισε να ενημερώνει για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, κρατώντας παράλληλα τη χελώνα στα χέρια του.