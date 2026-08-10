Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται πως βρίσκεται η υπόθεση του Νίκλας Ελίασον, καθώς ο Σουηδός εξτρέμ φέρεται να επιθυμεί τη μετακίνησή του στην Ιντερνασιονάλ και να προσπαθεί να διευκολύνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο δημοσιογράφος Λούκας Ντίας αναφέρει πως οι επαφές ανάμεσα στην ΑΕΚ και την ομάδα από το Πόρτο Αλέγκρε έχουν ενταθεί, με την Ιντερνασιονάλ να επιδιώκει να κάνει το επόμενο βήμα για την απόκτηση του 30χρονου ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, ο βραζιλιάνικος σύλλογος έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στην Ένωση για τον δανεισμό του.

Η κατάσταση φέρεται να έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία 24ωρα, καθώς ο ίδιος ρεπόρτερ επανήλθε με νέα ενημέρωση, υποστηρίζοντας ότι οι συζητήσεις μεταξύ της Ιντερνασιονάλ και της πλευράς του Ελίασον έχουν προχωρήσει.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται πως έχει και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ελίασον συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις και επιχειρεί να πείσει την ΑΕΚ να αποδεχθεί την πρόταση των Βραζιλιάνων. Ο 30χρονος εξτρέμ φέρεται να θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Λατινική Αμερική, με την τελική απόφαση να βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ένωσης.