Με την προσοχή του στραμμένη στις εκλογές του Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου, ελήφθη η απόφαση του Νετανιάχου να μην αποδεχτεί το σχέδιο 15 σημείων του προέδρου Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας. Ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι σε δύο μήνες, οι Ισραηλινοί θα προσέλθουν στις κάλπες, με τη χώρα περισσότερο πολωμένη από ποτέ.

Με οποιοδήποτε κριτήριο, αυτές οι γενικές εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες στην ιστορία του Ισραήλ, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το αποτέλεσμά τους θα έχει ευρύτατες συνέπειες όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για τους Παλαιστίνιους στα κατεχόμενα εδάφη και για την ευρύτερη περιοχή.

Με τα σημερινά δεδομένα, οι προβλεπόμενοι συσχετισμοί δείχνουν προς ένα ακόμη παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις στις δημοσκοπήσεις από εκείνα που απαρτίζουν τον σημερινό κυβερνητικό συνασπισμό, αλλά εξακολουθούν να επιμένουν ότι δεν θα συνεργαστούν με τα αραβικά κόμματα, τα οποία αντλούν κυρίως την υποστήριξή τους από τους Παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται υπό εξαιρετικές συνθήκες, συνθήκες που ανάγονται στο 2022, όταν ο Νετανιάχου, υπό τη σκιά της συνεχιζόμενης δίκης του για υποθέσεις διαφθοράς και αποφασισμένος να παραμείνει στην εξουσία, σχημάτισε κυβέρνηση με ορισμένα από τα πιο ακραία δεξιά στοιχεία της ισραηλινής πολιτικής.

Το Ισραήλ έχει εμπλακεί σε πολλαπλές συγκρούσεις που αφορούν τη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και, σημαντικότερα, το Ιράν – χωρίς να διαφαίνεται σαφές τέλος σε κανένα από τα μέτωπα. Ακόμη χειρότερα, το στοίχημα του Νετανιάχου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνέχιζε τον πόλεμο με το Ιράν μέχρι την καταστροφή του καθεστώτος στην Τεχεράνη απέτυχε, καθώς το Ιράν παραμένει ισχυρό και ενωμένο στο εσωτερικό του. Και οι σχέσεις του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους εδώ και χρόνια, όπως άλλωστε είδαμε από τις χθεσινές του δηλώσεις.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες αμάχους, έχει εκτοπίσει τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού της περιοχής πολλές φορές και δεν έχει επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους που είχε θέσει η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, έχει αφήσει το Ισραήλ περισσότερο διεθνώς απομονωμένο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή των τελευταίων δεκαετιών.

Ένα από τα διαχρονικά αινίγματα της ισραηλινής πολιτικής είναι ότι, παρά τις πρωτοφανείς αποτυχίες του Νετανιάχου κατά τη μακροβιότερη περίοδο που έχει παραμείνει στην εξουσία, τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης δυσκολεύονται να προσφέρουν μια σαφή πολιτική εναλλακτική.

Σε πολλούς τομείς, υπόσχονται να επιδιώξουν σε γενικές γραμμές παρόμοιους στόχους, αλλά με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στο παλαιστινιακό ζήτημα, όπου οι περισσότεροι εξακολουθούν να διστάζουν ακόμη και να διατυπώσουν υποστήριξη σε μια λύση δύο κρατών ή στον τερματισμό της κατοχής.

Αντίστοιχα, στα ζητήματα του Ιράν, του Λιβάνου και της Συρίας, γενικά διαφοροποιούνται περισσότερο ως προς το ύφος και την πολιτική προσέγγιση παρά ως προς τη στρατηγική κατεύθυνση, δίνοντας κάπως μεγαλύτερη έμφαση στη διπλωματία, ενώ παράλληλα διατηρούν την αποκλειστική εξάρτηση του Νετανιάχου από τη στρατιωτική ισχύ. Το τραύμα της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και η βαθιά εδραιωμένη αντίληψη μεταξύ των Ισραηλινών ότι όλες οι απειλές για την ασφάλεια είναι υπαρξιακές και ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία διπλωματική λύση σε αυτές, δεν είναι κάτι που οι πολιτικοί είναι διατεθειμένοι να αμφισβητήσουν – τουλάχιστον όχι σε αυτές τις εκλογές.

Η περίοδος μεταξύ της διάλυσης της Κνεσέτ και του σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το πόσους εκλογικούς γύρους μπορεί να απαιτήσει, θα μπορούσε ωστόσο να αποδειχτεί ιδιαίτερα ασταθής. Ο Νετανιάχου θα παραμείνει επικεφαλής μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης, διατηρώντας πλήρη εκτελεστική εξουσία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να αναλάβει στρατιωτική δράση.

Η απόρριψη της πρότασης από τον Νετανιάχου δεν είναι κάτι που θα γίνει εύκολα αποδεκτό από τον Τραμπ. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι διαφαίνεται διπλωματική κρίση μεταξύ των δύο ηγετών. Πολύ περισσότερο που ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει ότι η δημοτικότητά του μειώνεται.