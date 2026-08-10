Για τις αποχωρήσεις μελών από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία μίλησε η πρόεδρός του, Μαρία Καρυστιανού, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Εγώ να ξεκινήσω με μια ερώτηση; Άραγε έχουμε αποχωρήσεις σε άλλα κόμματα; Φαντάζομαι ότι έχουμε. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Το δικό μας κίνημα δε, που έχει ανοίξει τις πόρτες του διάπλατα στην κοινωνία και είπε όποιος πολίτης θέλει να συστρατευτεί μαζί μας σε αυτό τον ιερό σκοπό είναι καλοδεχούμενος. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπήκαν μόνο καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Και παίρνω αυτή την αυστηρή θέση διότι το να βγαίνεις και να κατηγορείς, να συκοφαντείς, να λασπολογείς, κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει να το κάνει εδώ και 3,5 χρόνια περίπου το σύστημα, το να το βλέπεις από κάποιους ανθρώπους με τους οποίους είχες μια συνεργασία, γεννά διάφορα ερωτήματα. Γεννά καταρχάς το ερώτημα για την πρόθεσή τους, αν ήταν καλή ή κακή. Γιατί όταν μπεις σε ένα κίνημα το οποίο έχει πολύ ξεκάθαρες θέσεις – εμείς δεν έχουμε αλλάξει και δεν έχουμε παρεκκλίνει των κόκκινων γραμμών που έχουμε θέσει ούτε εκατοστό. Και ίσως αυτό να είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εμείς δημιουργηθήκαμε για έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα κίνημα. Ο στόχος μας είναι πολύ πιο πάνω. Μιλάμε για μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας. Έτσι, σε ό,τι αφορά στη δημοκρατία, σε ό,τι αφορά στη δικαιοσύνη, στους θεσμούς, όλα. Λοιπόν, όποιος ήθελε προφανώς μπορούσε να συμμετέχει. Οι κόκκινες γραμμές αφορούσαν στα πρόσωπα τα οποία αποτελούν μέρος του πολιτικού συστήματος», είπε αρχικά.

Για τα πρώην μέλη που χαρακτηρίζουν την Ελπίδα για τη Δημοκρατία ως ένα «απολυταρχικά προσωποπαγές κόμμα και το ηγετικό δίδυμο Μαρία Καρυστιανού Μαρία Γρατσία ως διευθυντήριο»:

«Το κόμμα αυτό δημιουργήθηκε με έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Όπως καταλαβαίνετε, το σύστημα δεν μπορεί να του επιτρέψει εύκολα να τον πραγματοποιήσει αυτό το σκοπό. Είμαστε το μοναδικό κίνημα το οποίο πραγματικά έχουμε την πρόθεση και θέλουμε να βάλουμε ανθρώπους να λογοδοτήσουν. Και αυτοί που θα λογοδοτήσουν πιθανότατα να βρεθούν φυλακή. Μιλάμε για κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ξεκάθαρος ο στόχος μας. Μιλάμε για την απόλυτη κάθαρση. Λοιπόν, αυτές οι κόκκινες γραμμές: έχουμε δεχτεί πίεση. Εγώ έχω δεχτεί πολλή πίεση προσωπικά εγώ. Γενικά από το σύστημα. Όταν λοιπόν καταρχάς μιλήσατε για στελέχη, είπατε 22 στελέχη. Θα σας πω ότι πρέπει 3-5 άνθρωποι να είναι γραμμένοι. Στελέχη δεν έχουμε. Είμαστε όλοι απλοί στρατιώτες. Έχουμε μέλη πολιτικού συμβουλίου. Δεν έχουμε μοιράσει αρμοδιότητες και καρέκλες ακριβώς επειδή θέλουμε να λειτουργήσουμε λίγο διαφορετικά και όχι με το παλαιοκομματικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε. Άρα έχουμε μέλη πολιτικού συμβουλίου που παίρνουν αποφάσεις. Συγκεντρωνόμαστε και παίρνουμε αποφάσεις όπως γίνεται παντού. Αυτό εγώ το θεωρώ πολύ δημοκρατικό. Προφανώς παίρνουμε όλοι μαζί τις αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σας εξηγώ ότι οι περισσότεροι είναι απλοί φίλοι, δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στο κίνημα. Και εγώ κάποιους δεν τους ξέρω. Έρχονται δίπλα μας, φωτογραφίζονται ή δηλώνουν και μετά από μερικές μέρες βγαίνουν έτσι και με τέτοια ένταση αποχωρούν. Για μένα αυτό δείχνει δολιότητα και άρα κάτι κερδίζουν και ελπίζουν ότι θα χάσει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Λοιπόν, όλες οι διαδικασίες γίνονται με δημοκρατικό τρόπο. Φυσικά, γι’ αυτό υπάρχουν τα μέλη. Άρα συγκεντρωνόμαστε, θέτουμε τα θέματα και βγάζουμε τις αποφάσεις. Υπάρχουν όμως αυτές που σας είπα, οι κόκκινες γραμμές. Αυτές λοιπόν δεν μπορώ εγώ που 3,5 χρόνια έχω περάσει από όλη αυτή την ιστορία και όλο αυτό τον πόλεμο, να δεχτώ εκβιασμούς από ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα στο κίνημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα γεγονότα δείχνουν ότι κάποια άτομα είχαν άλλους σκοπούς. Η δική μου άποψη μπορεί να είναι διαφορετική και μπορεί να είναι και χειρότερη. Δεν ενδιαφέρει όμως τον κόσμο. Και τον κόσμο αυτό που τον ενδιαφέρει είναι αν τελικά εμείς έχουμε βγει πραγματικά για να κάνουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί ή αν τελικά θα ενδώσουμε σε εκβιασμούς».

«Να μας δώσει τα αποδεικτικά στοιχεία των κατηγοριών του ο κ. Αυγερινός»

Θεωρεί ότι είναι μια οργανωμένη πολιτική αμφισβήτηση του ίδιου του κόμματος ή συγκεκριμένα της ηγεσίας του κόμματος; Είναι ξεκαθάρισμα από τη δική της πλευρά;

Σύμφωνα με την κ. Καρυστιανού, «Και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν. Ωραία, μπορεί να μπήκαν κάποιοι άνθρωποι να μας προσέγγισαν πιστεύοντας ότι είμαστε δύο γυναίκες – γιατί κακά τα ψέματα μετράει αυτό, ότι είμαστε γυναίκες, ότι εύκολα μπορούν να μας διαχειριστούν – και θα μας αλλάξουν, θα μας εκβιάσουν, θα μας κάνουν. Γιατί εγώ τα δέχτηκα αυτά. Αλλά δεν τους βγήκε. Εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Επομένως δεν καταλαβαίνουμε από αυτά και αυτό νομίζω είναι που τελικά αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Άρα ας μη μετράμε αυτούς που απομακρύνονται από δίπλα μας και μάλιστα με τόσο θορυβώδη τρόπο και με κατηγορίες που δεν ευσταθούν και δεν υπάρχουν επιχειρήματα, γιατί εκεί θα φανεί η ακεραιότητα του χαρακτήρα. Εγώ λοιπόν θα περίμενα από τον δημοσιογράφο τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος έχει βγάλει βαρύτατες κατηγορίες, να μας δώσει και τα αποδεικτικά στοιχεία. Και αφού δεν τα έδωσε σε εμάς που είχαμε καλή σχέση και μέχρι την προηγούμενη μέρα βρισκόμασταν για να τα θέσει, να τα δούμε όλοι και προτίμησε το δημόσιο διάλογο, έστω δημόσια να αποδείξει ότι ευσταθούν αυτά που θέλει. Εγώ αυτό θα περίμενα από τον κύριο Αυγερινό».

Και συνέχισε: «Και θα σας πω και κάτι άλλο. Με το που αποχωρεί ο κύριος Αυγερινός κατευθείαν βγαίνει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο μέσα σε ώρες, σε ώρες προσέξτε, μπορεί και λιγότερο από δύο ώρες, κατευθείαν συντονίστηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος υπέρ του κ. Αυγερινού. Και θα σας ρωτήσω πόσο αυταρχικό και απόλυτο μπορεί να είναι ένα κίνημα το οποίο μέσα στους κόλπους του οποίου έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο παρα-κίνημα; Αυτό το παράλληλο κίνημα το είχαμε αντιληφθεί πολύ εν τη γενέσει του και η γένεσή του ήταν πριν την ιδρυτική μας. Απλά το αφήναμε να εξελιχθεί ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κι εμείς όλους εκείνους που εμπλέκονταν. Περίμενα επομένως μία αποχώρηση ή τουλάχιστον μια καθαρή εξήγηση. Εγώ είμαι και σαν άνθρωπος έτσι, οπότε εξεπλάγην διπλά. Διότι θεωρούσα ότι δίπλα μας έρχονται άνθρωποι πέρα από τον κοινό στόχο και από αυτό που λέγανε ότι «Μαρία πέρα από τον πόλεμο και που θα δεχτούμε εμείς θα παραμείνουμε μέχρι τέλους». Αυτό τελικά αποδείχτηκε. Δεν έχουν όλοι το ψυχικό σθένος όμως περίμενα ότι η καθαρότητα θα υπήρχε και θα εξηγούνταν πρώτα σε εμάς γιατί έτσι έπρεπε να γίνει και στη συνέχεια, αν ένιωθαν ότι είχαν αυτή την ανάγκη να φανεί και αυτό δημόσια, οκ, ας γινόταν».

Άρα από τη στιγμή που είχε κάποια δείγματα γραφής ακόμα και πριν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος και την ίδρυση, τα πρόσωπα αυτά είχε εστιάσει να δει πώς θα κινηθούν ή να αποκαλυφθούν στην πορεία;

«Είχαμε καταλάβει όλο αυτό που γίνεται και το παρακολουθούσαμε βεβαίως. Φυσικά, τα αφήσαμε να βγουν μπροστά. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό έκανε κακό στην Ελπίδα. Μας έχει συσπειρώσει. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν θα μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ξέρουμε όλοι το σκοπό τους. Εντάξει και δεν ξέρω πόσοι από τους συμπολίτες μου αυτή τη στιγμή εκτιμούν τις δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν διαβάζω τις δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε δημοσκοπήσεις άτυπες σε σχέση με την καθημερινότητα, με αυτά που λαμβάνουμε από την κοινωνία, γιατί αποτελούμε μέρος της κοινωνίας. Κυκλοφορούμε, εργαζόμαστε, έρχεται σε επαφή με κόσμο. Φυσικά μας ενδιαφέρουν εννοείται και τα μελετάμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Αλλά σας λέω ότι εμείς αποτελούμε μέρος της κοινωνίας. Δεν έχουμε βγει με διαφορετικό τρόπο. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά αυτά τα προβλήματα από πρώτο χέρι».

Για τον Τομέα Επικοινωνίας του Κινήματος: «Καταρχάς ότι ο κύριος Αυγερινός ήρθε σε εμάς, δεν τον αναζητήσαμε εμείς. Που σημαίνει ότι μας είχε δει τρεισήμισι, τρία χρόνια μας έβλεπε. Τι λέγαμε, ποιοι ήμασταν. Εγώ προσωπικά σε κάποιον ο οποίος έχει ίσως ακολουθήσει την πορεία μου, θα έχει δει ότι αυτά που λέω είναι πάντα τα ίδια. Δεν έχω αλλάξει καθόλου σε αυτά που λέω και ούτε θα αλλάξω. Άρα ήρθε σε εμάς γνωρίζοντας λίγο το πλαίσιο λειτουργίας του Κινήματος. Ήταν από τους ανθρώπους που μας βοήθησε να συντάξουμε την ιδρυτική διακήρυξη. Ανέλαβε τον τομέα της επικοινωνίας χωρίς να του το αναθέσει κάποιος, ακριβώς λόγω του επαγγέλματός του. Πήγε εντελώς φυσικά στο ότι θα το αναλάβει εκείνος. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν μπορούσα να κρίνω ότι δεν πηγαίνει καλά το κομμάτι της επικοινωνίας. Και αυτό δεν ήταν κάτι που το που έκανα παράπονα εγώ στον Θανάση. Δεχόμαστε συνεχώς από απλούς πολίτες ότι «γιατί δε σας βλέπουμε; Εμείς θέλουμε να βλέπουμε εσάς. Δεν θέλουμε να ακούμε τους ίδιους και τους ίδιους να μας λένε τα ίδια και τα ίδια. Θέλουμε να ακούσουμε εσάς. Πού είσαστε;». Λοιπόν, όλα αυτά τα προβλήματα τα γνώριζε ο κύριος Αυγερινός μαζί με έναν συνεργάτη που είχε επιλέξει και δεν τα μετέφερα μόνο εγώ, τα μετέφερα όλα τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και ο κόσμος. Γιατί τα γραφεία μας είναι ανοιχτά, πήγαινε κόσμος, έκανε τις ίδιες σκέψεις. Λοιπόν, ο κύριος Αυγερινός όμως επέμενε σε μια συγκεκριμένη τακτική. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σε εμένα που δεν μπορώ να περιμένω κάτι να πηγαίνει άσχημα, πρέπει να θεωρήσω ότι πρέπει να επέμβω. Άρα στον τομέα της επικοινωνίας και επειδή ο κύριος Αυγερινός είχε επιφορτιστεί και με διάφορα άλλα πράγματα, αποφασίσαμε ότι χρειαζόμαστε και ένα Γραφείο Τύπου το οποίο θα κάνει και κάποια διαφορετικά πράγματα. Βεβαίως, είχε ενημερωθεί για την πρόθεση. Κι εγώ διάβασα ότι δεν είχε ενημερωθεί, και μου έκανε εντύπωση διότι όταν ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργηθεί ένα Γραφείο Τύπου και υπάρχει αυτή η πρόθεσή μου και ότι προσπαθώ να βρω ανθρώπους που θα το απαρτίζουν, έγινε σε συνάντηση του Πολιτικού Συμβουλίου. Βεβαίως και αυτό έγινε τουλάχιστον δύο ή τρεις συναντήσεις είχαμε πριν την τη δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Αυγερινού επί του θέματος. Την κυρία Μουτσάτσου την βρήκε ο κύριος Αυγερινός. Ήρθε για την παρουσίαση της εκδήλωσης».