Η Ελένη Ράντου θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η ηθοποιός στάθηκε στην ιδιαίτερη προσωπικότητά του, στο ταλέντο και στην ανιδιοτέλεια που τον χαρακτήριζαν, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι τον γνώρισε. Με λόγια γεμάτα συναίσθημα, περιέγραψε την απώλειά του ως το τέλος μιας εποχής ανθρώπων που λειτουργούσαν με πάθος και χωρίς να βάζουν μπροστά το προσωπικό τους όφελος.

Στην ανάρτησή της στο Facebook έγραψε:

«Ξεκληρίζεται σιγά σιγά όχι μια γενιά, αλλά ένα είδος ανθρώπων που είχαν τόση ανιδιοτέλεια στους αγώνες τους, τόσο ταλέντο, τόση ψυχή, τόση ετοιμότητα να καούν από τις αγάπες τους. Σ’ αυτούς τους μίζερους, σωστά υπολογισμένους καιρούς μας, δεν χωρούσες. Ευγνώμων που σε γνώρισα».