Η Αν Χάθαγουεϊ βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της ταινίας «The End Of Oak Street», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Λος Άντζελες.

Η 43χρονη ηθοποιός, η οποία ανακοίνωσε τον περασμένο Ιούνιο ότι περιμένει το τρίτο της παιδί, πόζαρε στο κόκκινο χαλί στα στούντιο της Warner Bros., αναδεικνύοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Για την περίσταση επέλεξε ένα αμάνικο γαλάζιο τοπ, κοντό στο μπροστινό μέρος και πιο μακρύ πίσω, σχηματίζοντας μια μικρή ουρά. Στο εσωτερικό του υπήρχαν έντονες κόκκινες λεπτομέρειες, ενώ το συνδύασε με χαμηλόμεσο τζιν παντελόνι.

Το σύνολο ολοκλήρωσε με κόκκινες κλειστές γόβες, μακριά σκουλαρίκια και ένα εντυπωσιακό βραχιόλι. Τα καστανά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κομψή αλογοουρά.

Τα σχόλια για την εμφάνισή της

Η συγκεκριμένη ενδυματολογική επιλογή, όπως αναφέρει η Daily Mail, δεν άρεσε σε όλους με αρκετούς χρήστες των social media να σχολιάζουν αρνητικά το look της. «Δείχνει γελοίο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Είναι απαίσιο. Είναι πολύ όμορφη για να της συμβαίνει αυτό». «Παρακαλώ, αφήστε με να ξεχάσω ότι το είδα», ανέφερε ένα ακόμη σχόλιο, ενώ άλλος χρήστης έγραψε: «Αυτό είναι τόσο λάθος, συγγνώμη».

Στο Instagram, οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν, με έναν χρήστη να γράφει: «Την αγαπώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο στιλίστας της τής το έκανε αυτό», ενώ άλλοι χαρακτήρισαν το look «κακόγουστο» και «μη κολακευτικό για μια τόσο όμορφη έγκυο γυναίκα».

Υπήρξαν, ωστόσο, και αρκετοί που υπερασπίστηκαν την ηθοποιό. «Λάμπει», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σημείωσε: «Η Αν Χάθαγουεϊ σε παγκόσμια πρεμιέρα είναι πάντα επιτυχία. Είναι εκπληκτική».