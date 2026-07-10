Σε φάση περαιτέρω εμβάθυνσης φαίνεται να εισέρχεται η αμυντική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς στη Λευκωσία εξετάζεται το ενδεχόμενο πιο σταθερής και ενδεχομένως μόνιμης παρουσίας ελληνικών στρατιωτικών μέσων στο νησί, με έμφαση στην αεροπορική ισχύ. Στο πλαίσιο αυτό, συζητείται η πιθανότητα μόνιμης στάθμευσης ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στη Μεγαλόνησο, εξέλιξη που αν μη τι άλλο θα σηματοδοτούσε μια περαιτέρω αναβάθμιση του υφιστάμενου μοντέλου αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η κυπριακή πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού πλαισίου στρατιωτικής παρουσίας, το οποίο θα επιτρέψει την καλύτερη επιτήρηση του εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ταχύτερη αντίδραση σε ενδεχόμενες κρίσεις. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αντιλαμβάνεται πως οι αυξημένες γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο θα συνεχίσουν να υφίστανται και το επόμενο χρονικό διάστημα – είδαμε άλλωστε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Μέχρι και σήμερα, η παρουσία ελληνικών μαχητικών στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» της Πάφου πραγματοποιείται κατά διαστήματα, στο πλαίσιο ασκήσεων και επιχειρησιακών αναπτύξεων που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, πλέον εξετάζεται η μετάβαση σε μια πιο οργανωμένη και διαρκή μορφή παρουσίας. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, στην Κύπρο βρίσκονται αυτή την περίοδο σταθμευμένα ελληνικά F-16, τα οποία ενισχύουν την αεροπορική επιτήρηση και τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, έχει τεθεί σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι, το ενδεχόμενο μελλοντικής αντικατάστασης των αεροσκαφών αυτών από άλλον τύπο μαχητικού, με αναφορές να γίνονται στα F-4 Phantom, τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για αποστολές μεγαλύτερης ακτίνας δράσης και παρατεταμένης παρουσίας.

Τα F-16 αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της σύγχρονης τακτικής αεροπορίας πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, χάρη στον συνδυασμό ευελιξίας, αξιοπιστίας και προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων. Πρόκειται για μονοκινητήρια μαχητικά πολλαπλών ρόλων, ικανά να εκτελούν αποστολές αεροπορικής υπεροχής, αναχαίτισης αλλά και προσβολής στόχων εδάφους με υψηλή ακρίβεια. Η ευελιξία τους τα καθιστά κατάλληλα για επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα με υψηλή ένταση, ενώ η δυνατότητα ενσωμάτωσης σύγχρονων οπλικών συστημάτων τα διατηρεί επιχειρησιακά επίκαιρα παρά τη μακρά υπηρεσιακή τους ζωή.

Από την άλλη πλευρά, τα F-4 Phantom αποτελούν μια παλαιότερη αλλά ιδιαίτερα ισχυρή πλατφόρμα μαχητικού, με έμφαση σε αποστολές μεγάλης ακτίνας και υψηλού φορτίου οπλισμού. Είναι δικινητήρια αεροσκάφη που σχεδιάστηκαν για απαιτητικές επιχειρήσεις, με δυνατότητα μεταφοράς μεγάλου όγκου πυρομαχικών και εκτέλεσης αποστολών κρούσης σε βάθος. Παρά την ηλικία του σχεδιασμού τους, εξακολουθούν να θεωρούνται αξιόπιστα σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά σενάρια, ιδιαίτερα όταν απαιτείται παρατεταμένη παρουσία στην περιοχή επιχειρήσεων και αυξημένη αντοχή σε αποστολές μεγάλης διάρκειας.

Τα δύο Γενικά Επιτελεία Εθνικής Άμυνας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και αγαστή συνεργασία εξετάζοντας σοβαρά αυτή την προοπτική, σε συνεννόηση βέβαια και με την πολιτική ηγεσία. Εξετάζεται επίσης η πιθανότητα μόνιμης παρουσίας μονάδας του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή, γεγονός που θα ενίσχυε περαιτέρω την επιτήρηση των θαλάσσιων ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα προσέδιδε πρόσθετο βάθος στην περιφερειακή αποτρεπτική παρουσία.

Θυμίζουμε ότι στις 2 Μαρτίου, με το που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, η Αθήνα έδειξε άμεσα αντανακλαστικά και ενεργοποίησε το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας – Κύπρου, στέλνοντας μέσα σε λίγες ώρες στο νησί, δύο ζεύγη μαχητικών F-17 Viper και δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, μια εκ των οποίων ήταν το καμάρι του στόλου μας, η Belh@rra «Κίμων». Η προοπτική λοιπόν μιας συνδυασμένης μόνιμης παρουσίας αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων, αποτυπώνει τη βούληση Αθήνας και Λευκωσίας να αναβαθμίσουν ποιοτικά τη μεταξύ τους αμυντική συνεργασία και να λειτουργήσουν ενιαία έναντι οποιουδήποτε επιβουλεύεται το έδαφος της μιας ή της άλλης χώρας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο συνεκτικού πλαισίου αποτροπής, με υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας, καλύτερο συντονισμό και ενισχυμένη διαλειτουργικότητα μεταξύ της Πολεμικής Αεροπορίας και της Εθνικής Φρουράς.