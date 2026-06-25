Ταυτοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία ο νεαρός που έχασε τη ζωή του σε αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 24 Ιουνίου, στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ανήλικο μόλις 15,5 ετών, κάτοικο Διονύσου.

Η ταυτοποίηση του έγινε από τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Ο ανήλικος είχε συλληφθεί δύο φορές, η μία πριν από περίπου δύο χρόνια γιατί είχε σιδηρογροθιά. Η δεύτερη σύλληψή του έγινε πριν από μερικές ημέρες γιατί κουβαλούσε μαχαίρι.

Σημειώνεται πως οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για 17χρονο.

Πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν επίσης πως ο δράστης του φονικού συνελήφθη στο σπίτι του, όπου γύρισε μετά την αιματηρή συμπλοκή και, μάλιστα, φέρεται να είχε πέσει για ύπνο. Η μητέρα του ήταν εκείνη που άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς.

Πώς έγινε η φονική συμπλοκή

Ήταν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, όταν μια ομάδα 14 ατόμων νεαρής ηλικίας συνεπλάκησαν μεταξύ τους στην οδό Μεγαλουπόλεως με τον 15χρονο να δέχεται χτύπημα με μαχαίρι στο στήθος.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή 13 ατόμων, ενώ εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι, το οποίο, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν το φονικό όπλο.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέλαβαν την υπόθεση, ταυτοποίησαν τον δράστη της επίθεσης και τον συνέλαβαν.

Ο φερόμενος δράστης ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι πέταξε το μαχαίρι σε έναν κάδο απορριμμάτων, ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό του και τελικά στάλθηκε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Εκτός από τον δράστη, συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 12 νεαροί που είχαν προσαχθεί.

Οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ αναζητούν τα αίτια της συμπλοκής, καθώς ενώ αρχικά είχε θεωρηθεί ότι υπήρχαν οπαδικά κίνητρα, στη συνέχεια αυτό καταρρίφθηκε, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι, εκτός από έναν, είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας.