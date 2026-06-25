Ταυτοποιήθηκε, συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης του φονικού στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για οπαδικά κίνητρα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη.

Η συμπλοκή σημιεώθηκε όταν ομάδα, περισσότερων από 10 ατόμων, ηλικίας 17-18 ετών, συνεπλάκη στην περιοχή της Καλλιθέας, στην οδό Μεγαλουπόλεως, χθες τα μεσάνυχτα. Ένας από τους εμπλεκόμενους έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα στην καρδιά έναν νεαρό περίπου 17 ετών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών.

Επί τόπου άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ μάλιστα ανέφεραν πως δεν έχουν ξαναδεί τόσο σοβαρά και αποτρόπαια τραύματα. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο αργότερα.

Στο σημείο της συμπλοκής έσπευσαν άμεσα και αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή 13 ατόμων, ενώ εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν το φονικό όπλο.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέλαβαν την υπόθεση, ταυτοποίησαν τον δράστη της επίθεσης και τον συνέλαβαν.

Ο φερόμενος δράστης ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι πέταξε το μαχαίρι σε έναν κάδο απορριμμάτων και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του.

Εκτός από τον φερόμενο δράστη συνελήφθησαν και υπόλοιποι 12 νεαροί που είχαν προσαχθεί.

Οι μαρτυρίες

Το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από έντρομους περίοικους. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν σύντομο αλλά έντονο καβγά, γεγονός που έκανε πολλούς να βγουν στον δρόμο ή στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει, αντικρίζοντας αιμόφυρτο τον νεαρό.

Μια γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε. Όπως ανέφερε στο Orange Press Agency, «ήταν ένα παιδί εκεί, μπορεί να ήταν 16 χρονών ή κάπου εκεί, είναι νεαρός». Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι «πρόκειται για οπαδικές διαφορές, ξέρετε», υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ομάδα οπαδών που «του κάρφωσαν μαχαίρι στην κοιλιά και νομίζουμε ότι είναι νεκρός».

Η αυτόπτης μάρτυρας εξήγησε πως βρέθηκε αμέσως δίπλα στο θύμα. «Ήμουν εκεί. Ήμουν μαζί τους εκεί. Ερχόμουν με τον σύζυγό μου και το μωρό μου και είδαμε τους τύπους να τρέχουν», σημείωσε χαρακτηριστικά. Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, τόνισε: «Τον είδαμε στον δρόμο μες στα αίματα, καταλαβαίνετε. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά… Για κάπου 5-10 λεπτά προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μετά έχασε τις αισθήσεις του». Η ίδια υπογράμμισε ότι «η αστυνομία ήρθε γρήγορα, αλλά το ασθενοφόρο άργησε πολύ, ίσως και πάνω από μισή ώρα».

Αναφορικά με το πώς ξεκίνησε το κακό, η γειτόνισσα σημείωσε: «Όχι, όχι εγώ δεν άκουσα κάτι, αλλά ο γείτονας εκεί καθόταν στο μπαλκόνι και άκουσαν έναν μικροκαβγά. Άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει». Αμέσως μετά το ουρλιαχτό, οι περίοικοι αντέδρασαν: «Βγήκαν, είδαν τους τύπους να τρέχουν κι εκείνος είχε ήδη πέσει στον δρόμο μες στα αίματα».

Τέλος, η μάρτυρας επιβεβαίωσε πως οι δράστες προσπάθησαν να εξαφανίσουν το όπλο του εγκλήματος πριν τραπούν σε φυγή. «Η αστυνομία βρήκε και το μαχαίρι εκεί, το είχαν πετάξει σε ένα παλιό κτίριο. Πέταξαν το μαχαίρι και έτρεξαν να φύγουν», ανέφερε κλείνοντας.