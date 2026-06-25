Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο της αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 24 Ιουνίου, στην Καλλιθέα, όπου ένας νεαρός μαχαιρώθηκε θανάσιμα.

Ειδικότερα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, μια ομάδα 14 ατόμων, ηλικίας 17-18 ετών, συνεπλάκησαν μεταξύ τους στην οδό Μεγαλουπόλεως με έναν 17χρονο να δέχεται χτύπημα με μαχαίρι στο στήθος.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί το θύμα της επίθεσης, ενώ δεν τον έχει αναζητήσει κανείς. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης είναι Έλληνας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στη σύλληψη 13 ατόμων.

Η αστυνομία έχει βρει το μαχαίρι του εγκλήματος, το οποίο θα σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέλαβαν την υπόθεση, ταυτοποίησαν τον δράστη της επίθεσης και τον συνέλαβαν.

Εκτός απο τον φερόμενο δράστη συνελήφθησαν και υπόλοιποι 12 νεαροί που είχαν προσαχθεί, οι οποίοι, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν μιλήσει για τη φονική συμπλοκή.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας και το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών αναζητούν τα αίτια της συμπλοκής, καθώς ενώ αρχικά είχε θεωρηθεί ότι υπήρχαν οπαδικά κίνητρα, ωστόσο στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, εκτός από έναν, είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας.