Ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχει βιώσει η Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα έχει βυθίσει τη χώρα στο πένθος, με τον απολογισμό των θυμάτων να αυξάνεται δραματικά και τις επιχειρήσεις διάσωσης να εξελίσσονται σε αγώνα δρόμου. Οι δύο διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Στους 589 οι νεκροί – Περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 589 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων λεπτών το βράδυ της Τετάρτης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια.

Ο δεύτερος σεισμός, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, θεωρείται ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι μετά τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται διαρκώς, ενώ σε ειδική ιστοσελίδα αναζήτησης αγνοουμένων συγγενείς δημοσιεύουν φωτογραφίες αγαπημένων τους προσώπων, από τα οποία δεν έχουν λάβει κανένα νέο.

Εντοπίστηκαν 8.000 αγνοούμενοι – Οι έρευνες συνεχίζονται

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις από την πλατφόρμα αναζήτησης αγνοουμένων, ο αριθμός των πολιτών που εντοπίστηκαν αφού είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι έφτασε τις 8.000 περιπτώσεις.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, σχεδόν 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, καθώς συνεχίζονται οι καταγραφές από τις πληγείσες περιοχές.

Περισσότεροι από 200 εγκλωβισμένοι – Η πολιτεία Λα Γκουάιρα τίθεται υπό στρατιωτικό έλεγχο

Ο τοπικός πολιτικός Χόρχε Ροντρίγκες δήλωσε ότι περίπου 200 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κατεστραμμένα κτίρια, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να προσεγγίσουν τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε επίσης ότι η πολιτεία Λα Γκουάιρα, στη βόρεια Βενεζουέλα, θα τεθεί υπό στρατιωτικό έλεγχο, καθώς υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές από τους σεισμούς.

Σύμφωνα με το Associated Press, τουλάχιστον 100 κτίρια, ανάμεσά τους και πολυώροφες πολυκατοικίες, κατέρρευσαν ολοσχερώς στην ομώνυμη πόλη.

Ζημιές στο αεροδρόμιο και εκκενώσεις ακόμη και στη Βραζιλία

Οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν ζημιές στο κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο έκλεισε, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις κτιρίων ακόμη και σε περιοχές της Βραζιλίας.

Κατά τη διάρκεια των σεισμών, χιλιάδες πανικόβλητοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.

Παράλληλα, χώρες από ολόκληρο τον κόσμο κινητοποιήθηκαν για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και να αποστείλουν ομάδες έρευνας και διάσωσης, καθώς οι τοπικές αρχές δυσκολεύονται να διαχειριστούν μόνες τους το μέγεθος της καταστροφής.

«Δεν έχουμε αρκετό προσωπικό για να ανασύρουμε τις σορούς»

Ο ανταποκριτής του Sky News συνομίλησε με έναν πυροσβέστη που συστήθηκε ως Βιγιέγας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος μέσω μεταφραστή, οι διασώστες δεν διαθέτουν ούτε το απαραίτητο προσωπικό ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να ανασύρουν τις σορούς από τα συντρίμμια.

«Δεν έχουμε αρκετούς ανθρώπους, ούτε αρκετά εργαλεία για να βγάλουμε τα σώματα. Δεν μπορούμε ούτε αυτή τη φωτιά να σβήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης ως έναν πραγματικό αγώνα δρόμου, πρόσθεσε ότι «είναι δύσκολο να ανασυρθούν οι σοροί και ακόμη πιο δύσκολο να εντοπιστούν επιζώντες».

Εκατοντάδες μετασεισμοί αναμένονται τους επόμενους μήνες

Οι κάτοικοι της Βενεζουέλας θα πρέπει να προετοιμαστούν για μεγάλο αριθμό μετασεισμών τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, προειδοποίησε ο σεισμολόγος του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Χικς.

Όπως εξήγησε, είναι σχετικά ασυνήθιστο να εκδηλώνονται δύο σεισμοί παρόμοιου μεγέθους τόσο κοντά χρονικά και γεωγραφικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πολύ πιθανό να καταγραφούν εκατοντάδες αισθητοί μετασεισμοί, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν θα είναι τόσο ισχυροί όσο οι δύο κύριες σεισμικές δονήσεις. Ο Στίβεν Χικς σημείωσε επίσης ότι η φυσική γεωμορφολογία της Βενεζουέλας και της πρωτεύουσας Καράκας συνέβαλε στη σοβαρότητα των επιπτώσεων.

Άρση των περιορισμών στο X και δωρεάν επικοινωνίες μετά την καταστροφή

Μετά την καταστροφή, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας φαίνεται πως ήρε τους περιορισμούς που ίσχυαν στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Έτσι, πολίτες κατάφεραν να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, η οποία παρέμενε αποκλεισμένη για σχεδόν δύο χρόνια, μετά από διάταγμα που είχε υπογράψει ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο τον Αύγουστο του 2024.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε έκκληση αξιωματούχων των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα προς την κυβέρνηση να χαλαρώσει τους περιορισμούς, ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες που ενδέχεται να σώσουν ζωές.

Παράλληλα, η εταιρεία δορυφορικού διαδικτύου Starlink του Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι θα παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες της στους χρήστες της στη Βενεζουέλα για διάστημα ενός μήνα.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της χώρας προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, την τηλεόραση και τις τηλεφωνικές υπηρεσίες, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να επικοινωνούν με τους συγγενείς και τα αγαπημένα τους πρόσωπα μετά τον καταστροφικό σεισμό.