Ομάδες διάσωσης και κάτοικοι έσκαβαν στα ερείπια σε μια όλο και πιο απελπισμένη αναζήτηση επιζώντων το βράδυ της Πέμπτης, περισσότερες από 24 ώρες μετά τους χειρότερους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα τις τελευταίες σχεδόν έξι δεκαετίες. Τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες άλλοι παρέμεναν παγιδευμένοι στα ερείπια ή αγνοούνταν, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους διαδοχικούς σεισμούς της Τετάρτης, σύμφωνα με τον Κάρλος Αλβαράδο, υπουργό Υγείας της χώρας. Οι σεισμοί έπληξαν τις πυκνοκατοικημένες βόρειες πολιτείες της χώρας, και ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες, δήλωσε το απόγευμα της Πέμπτης ότι πάνω από 200 άτομα είχαν παγιδευτεί στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων, ενώ άλλα 157 αγνοούνταν. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην πρωτεύουσα, το Καράκας, καθώς και στις γειτονικές πόλεις Λα Γκουάιρα και Κάτια Λα Μαρ.

Άνθρωποι που επέζησαν θρηνούσαν τους χαμένους συγγενείς τους σε αυτές τις πόλεις, δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς κοντά στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Σε ορισμένα σημεία, πτώματα κείτονταν στους δρόμους, σημειώνουν οι New York Times.

Ο 27χρονος Ισαάκ Μιράντα, γιατρός στη Λα Γκουάιρα, δήλωσε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του σε ένα νοσοκομείο κατέγραψαν 50 θανάτους, κυρίως παιδιών, σε διάστημα τεσσάρων ωρών την Τετάρτη το βράδυ. «Κάθε λεπτό έφτανε τεράστιος αριθμός ανθρώπων», είπε, καθώς στεκόταν έξω από μια κατεστραμμένη πολυκατοικία όπου είχε έρθει για να αναζητήσει τον 72χρονο παππού του.

Ο Δρ. Τζάρον Λι, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, δήλωσε ότι οι πρώτες 24 έως 48 ώρες μετά από έναν σεισμό είναι κρίσιμες για την ανεύρεση επιζώντων, αν και είναι πιθανό οι άνθρωποι να επιβιώσουν για περισσότερο χρόνο. Άλλοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα «χρυσό» παράθυρο 72 ωρών, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορούν να σωθούν οι περισσότερες ζωές.

Οικογένειες, γείτονες και άγνωστοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αναζητήσουν επιζώντες την Πέμπτη. Έξω από ένα κτίριο που είχε καταρρεύσει, η Γιορλιάνα Κολμενάρες άκουγε χτυπήματα που προέρχονταν από ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

«Έχουν βγάλει πολλούς νεκρούς», είπε, προσθέτοντας ότι πίστευε ότι ο σύντροφός της βρισκόταν ακόμα μέσα. «Τραυματίες, παιδιά, ζώα».

Κάτοικοι της Λα Γκουάιρα δήλωσαν ότι είχαν δει λίγους διασώστες και ελάχιστη κυβερνητική παρουσία την Πέμπτη. Αν και η Βενεζουέλα είναι πλούσια σε πετρέλαιο, εξακολουθεί να προσπαθεί να βγει από μια δεκαετή ύφεση που αποδυνάμωσε τις υπηρεσίες διάσωσης, άφησε τις υποδομές της να υποβαθμιστούν και οδήγησε τον πληθωρισμό σε ιστορικά υψηλά επίπεδα — παράγοντες που πιθανότατα θα επιδεινώσουν τις προκλήσεις της ανάκαμψης.

Ο Τζάνκιελ Ρόζενβαλντ, σύμβουλος της «World Vision» —μιας θρησκευτικής οργάνωσης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας— στη Βενεζουέλα, δήλωσε ότι το σύστημα υγείας και το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας βρίσκονταν σε κακή κατάσταση ακόμη και πριν από τους σεισμούς. «Αυτό θα οδηγήσει τα πάντα στο χείλος του γκρεμού», είπε.

Συμμαχία με τις ΗΠΑ

Η καταστροφή θα δοκιμάσει μια συμμαχία που σχηματίστηκε τους τελευταίους μήνες, από τότε που μια στρατιωτική επιδρομή των ΗΠΑ ανέτρεψε τον μακροχρόνιο ηγέτη, Νικολάς Μαδούρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την επιχείρηση αυτή ως απόλυτη επιτυχία που ανακατεύθυνε τη ροή του πετρελαίου της Βενεζουέλας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 150 εκατομμύρια δολάρια σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βενεζουέλα, ενώ υποσχέθηκε επίσης άμεση βοήθεια σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Παράγοντες καταστροφής

Επιστήμονες ανέφεραν ότι διάφοροι παράγοντες ενίσχυσαν τη δύναμη των σεισμών. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένα σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται «διπλός σεισμός». Οι σεισμοί έπληξαν επίσης μια κοιλάδα γεμάτη χαλαρά ιζήματα, γεγονός που προκαλεί πιο καταστροφικές δονήσεις.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, κατά τη διάρκεια μιας σειράς σεισμών, ο ισχυρότερος από αυτούς — στην περίπτωση αυτή, ο σεισμός μεγέθους 7,5 — θεωρείται ο κύριος σεισμός, πράγμα που καθιστά τον σεισμό μεγέθους 7,2 «προσεισμό».

Αυτοί οι δύο σεισμοί συνέβησαν διαδοχικά σχεδόν στην ίδια τοποθεσία και πιθανώς στο ίδιο ρήγμα ή σε μια ομάδα ρηγμάτων που συνδέονται στενά μεταξύ τους. Όμως, το ζεύγος της Τετάρτης ήταν ιδιόμορφο.

«Τα περισσότερα διπλά σεισμικά φαινόμενα δεν συμβαίνουν τόσο κοντά χρονικά», δήλωσε ο Μπράντον Μπίσοπ, σεισμολόγος στο Πανεπιστήμιο του Σαιντ Λούις. «Είναι πολύ πιο συνηθισμένες οι χρονικές καθυστερήσεις από μερικές ώρες έως μερικές ημέρες».

Το τάιμινγκ σχεδόν σίγουρα δεν είναι σύμπτωση. «Είναι πολύ πιθανό ο πρώτος να προκάλεσε τον δεύτερο», δήλωσε ο Χάρολντ Τόμπιν, διευθυντής του Σεισμικού Δικτύου του Βορειοδυτικού Ειρηνικού στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον.

Τα σφοδρά σεισμικά κύματα που απελευθερώθηκαν από την αρχική ρήξη ενδέχεται να προκάλεσαν σπασμούς σε ένα παρακείμενο, κλειδωμένο τμήμα του ρήγματος, το οποίο και προκάλεσε τον δεύτερο σεισμό. Αν και αυτοί οι δύο σεισμοί μπορεί να θεωρηθούν ξεχωριστά γεγονότα, «αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας σεισμός που διήρκεσε περίπου 50 δευτερόλεπτα», δήλωσε ο Στίβεν Χικς, σεισμολόγος στο University College London της Αγγλίας.

Αντί για μια παύση μεταξύ των δύο γεγονότων, ίσως είναι καλύτερο να σκεφτούμε αυτή την καταστροφή ως μια σχεδόν συνεχή ρήξη που «εξελίχθηκε σε αυτό το μεγαλύτερο τέρας», πρόσθεσε.

Αν και ένας σεισμός μεγέθους 7,2 ακούγεται ελαφρώς λιγότερο σοβαρός από έναν σεισμό μεγέθους 7,5, αυτή η κλίμακα δεν είναι γραμμική. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο δεύτερος σεισμός απελευθέρωσε σχεδόν τριπλάσια ενέργεια από τον πρώτο.

Άλλοι παράγοντες συνέβαλαν στο να καταστεί αυτή η σεισμική δίδυμη σειρά ιδιαίτερα καταστροφική. «Και οι δύο σεισμοί είναι σχετικά ρηχοί», δήλωσε ο Δρ. Μπίσοπ. Αυτό σημαίνει ότι η ισχύς των σεισμικών κυμάτων δεν είχε μειωθεί σημαντικά μέχρι τη στιγμή που διέσχισαν την επιφάνεια της Γης.

Οι σεισμοί σημειώθηκαν στην κοιλάδα του Γιαρακούι, η οποία είναι γεμάτη με χαλαρά ιζήματα — ακριβώς το είδος που ενισχύει τη δόνηση. Αυτό οδήγησε σε κατολισθήσεις και ακόμη και σε ρευστοποίηση, μια προσωρινή κατάσταση κατά την οποία το έδαφος συμπεριφέρεται σαν υγρό. Και καθώς η ρήξη του ρήγματος προχωρούσε προς τα ανατολικά, προς την κατεύθυνση της πρωτεύουσας, το Καράκας «δέχτηκε άμεσο πλήγμα», δήλωσε ο Δρ. Χικς.

Το γεγονός ότι η Βενεζουέλα δεν διαθέτει ένα τεχνολογικά προηγμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμούς και βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής και πολιτικής αναταραχής δεν μπορούσε παρά να επιδεινώσει τον κίνδυνο καταστροφής.