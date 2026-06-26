Στο πένθος έχει βυθιστεί η Βενεζουέλα μετά τους φονικούς σεισμούς ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με φρενήρεις ρυθμούς στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων διάσωσης παγιδευμένων. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 235.

«Δυστυχώς, υποδεχθήκαμε 235 ασθενείς που διακομίστηκαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις ή πέθαναν με την άφιξή τους στις δομές υγείας μας», είπε ο υπουργός Υγείας Κάρλος Αλβαράδο στη δημόσια τηλεόραση.

Milagro entre los escombros que dejó el terrible terremoto en Venezuela. Miembros del Cuerpo de Bomberos escucharon un débil quejido y con paciencia, fuerza y mucho corazón, removieron toneladas de escombros hasta dar con él: un pequeño perrito sepultado vivo 🙏



Cuando… pic.twitter.com/JYCm9aoTqK — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) June 25, 2026

Ο Κάρλος Αλβαράδο, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP δεν διευκρίνισε τον αριθμό των τραυματιών ενώ οι αρχές έκαναν λόγο νωρίτερα για τουλάχιστον 1.520 ανθρώπους.

Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά συντριμμιών, όπου οικογένειες σε αλλόφρονα κατάσταση προσπαθούσαν να βρουν ανθρώπους που θάφτηκαν ζωντανοί: κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν φοβερές σκηνές καταστροφής, που εγείρουν ανησυχίες ότι ο απολογισμός θα γίνει προοδευτικά πολύ πιο βαρύς.

Η περιοχή της Βενεζουέλας που υπέστη το πιο σκληρό πλήγμα είναι η πολιτεία Λα Γουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία — που έκλεισε λόγω των ζημιών που υπέστη — κι η παραθαλάσσια πόλη Κάτια λα Μαρ, όπου κατέρρευσαν πολλά κτίρια.

«Κανένα εργαλείο»

Όπως αυτό όπου ζούσε ο Αντόνιο Μπερμούδες. «Υπάρχει σημείο από όπου νεαρή, η Τζένιφερ, που έμενε στον 11ο όροφο, μου απάντησε. Αλλά δεν έχουμε κανένα εργαλείο, κανένα μέσο για να βοηθήσουμε» να βγει από τα συντρίμμια, εξήγησε.

Η Λίσμπετ Βάσκες, 37 ετών, αφηγήθηκε στο AFP ότι δικοί της κατάφεραν να σωθούν πηδώντας από παράθυρα του οικογενειακού διαμερίσματος την τελευταία στιγμή καθώς το κτίριο «κατέρρεε εντελώς». «Ήταν τρομακτικό», είπε. «Γείτονες σε χαμηλότερους ορόφους θάφτηκαν, προσπαθούμε να τους βγάλουμε».

🚨 HEARTBREAKING MIRACLE IN VENEZUELA



A child, pulled ALIVE from the rubble after the devastating 7.5 quake… covered in dust but breathing.



In the middle of total destruction in Catia La Mar, this is the hope we needed.



Pray for the missing. Pray for the families.… pic.twitter.com/to1eB2X08P — Amar Singh Chouhan (@amar_4inc) June 25, 2026

«Δεν μας απομένει πλέον τίποτα. Τίποτα, ούτε καν η δύναμη ή το κουράγιο να μπούμε εκεί μέσα», αναστέναζε ο Λάρι Ρόχας, 49 ετών, μπροστά στον σωρό από χαλάσματα στον οποίο είναι θαμμένοι συγγενείς του.

«Χρειαζόμαστε να έρθει να βοηθήσει κόσμος. Εδώ κοριτσάκι έχει παγιδευτεί από χθες βράδυ, μπορούμε να τη βγάλουμε, χρειαζόμαστε έναν εκσκαφέα», φώναζε με απόγνωση ο Ντάνι Ρίσο, άλλος κάτοικος του ίδιου κτιρίου, 48 ετών.

Η διεθνής βοήθεια αρχίζει να οργανώνεται. Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν «μεγάλη», «ταχεία» και «αποτελεσματική» βοήθεια, διά στόματος του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι στέλνει σωστικά συνεργεία και αποδεσμεύει ποσό 150 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί βοήθεια μέσω «εταίρων» των ΗΠΑ. Ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε ότι αναπτύσσει πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η Βραζιλία, δύο υπήκοοι της οποίας έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό, σύμφωνα με την Μπραζίλια, ανακοίνωσε επίσης πως στέλνει βοήθεια στη γειτονική χώρα. Όπως και η Κίνα, η Ινδία, χώρες της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής — ακόμη και το Ιράν, παραδοσιακός σύμμαχος της Βενεζουέλας, παρότι έχει υποστεί το ίδιο πελώρια καταστροφή εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

«Η γη συνεχίζει να τρέμει»

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μερικές ώρες μετά τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκε την Τετάρτη στις 18:04 (στη 01:04 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με δεδομένα του ινστιτούτου γεωλογικών μελετών των ΗΠΑ (USGS), ο σεισμός των 7,5 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα τουλάχιστον από το 1900.

Το κράτος των σχεδόν 30 εκατομμυρίων πολιτών είναι βυθισμένο σε οικονομική κρίση εδώ και χρόνια.

Κατά δεδομένα του USGS, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο «προσεισμός» όπως τον χαρακτήρισε, 7,2 βαθμών, καταγράφηκε στις 18:04 (τοπική ώρα· 01:04 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιομέτρων, ακολούθησε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί.

Στην πρωτεύουσα, όπου κατέρρευσαν πολλά κτίρια, δρόμοι ήταν γεμάτοι θραύσματα σπασμένων γυαλιών και πολύς κόσμος πέρασε τη νύχτα έξω, αρκετός μέσα στο αυτοκίνητό του, αν είχε, καθώς η γη συνέχιζε να τρέμει από τους μετασεισμούς.

Αναφέρθηκαν κάποιες λεηλασίες. Στην Κάτια λα Μαρ, άνδρες και γυναίκες έβγαιναν, κουβαλώντας τρόφιμα, από κατάστημα που εν μέρει πυρπολήθηκε, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αναφέρθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης από τον υπουργό Εσωτερικών, τον Ντιοσντάντο Καμπέγιο, που ανακοίνωσε παράλληλα πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο ώστε «να αποφύγουμε οποιοδήποτε ατύχημα».

Χθες το πρωί, δεν άνοιξε σχεδόν κανένα εμπορικό κατάστημα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν πυκνή, καθώς πολλοί κάτοικοι ήθελαν να βρουν ασφαλείς τοποθεσίες, μακριά από κτίρια που ήταν επικίνδυνα.

«Τρέμει αυτή τη στιγμή», φώναζαν κατά τη διάρκεια μετασεισμού συγκεντρωμένοι γύρω από κτίριο που είχε ήδη καταρρεύσει.

Se siguen desplomando edificios en la zona costera de Venezuela. Más de 250 estructuras reducidas a escombros, según las autoridades. No sólo la construcción, es también las características del terreno sobre el que se alzan https://t.co/AaUrq66RXl pic.twitter.com/6buAjkxWEH — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) June 25, 2026

Ακόμη και πριν από τους καταστροφικούς σεισμούς «σχεδόν οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια» στη Βενεζουέλα, θύμισε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, αρμόδιος για την ανθρωπιστική δράση του οργανισμού, ο Τομ Φλέτσερ.

Καθώς το διεθνές αεροδρόμιο στη Μαϊκετία έκλεισε εξαιτίας των «σοβαρών ζημιών σε υποδομές του», όπως ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες προχθές, το Καράκας θα βασιστεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα, στη μητροπολιτική ζώνη, για να γίνουν παραδόσεις διεθνούς βοήθειας.

Οι αλλοδαποί μεταξύ των θυμάτων κατά τους ως τώρα απολογισμούς

Ο απολογισμός του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα προχθές Τετάρτη το απόγευμα (τοπική ώρα) γίνεται βαρύτερος, με τις αρχές να κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς. Καθώς αρχίζει να φθάνει βοήθεια από το εξωτερικό, άλλα κράτη ανακοινώνουν παράλληλα πως υπήκοοί τους ήταν ανάμεσα στα θύματα.

Βραζιλία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα, έκανε γνωστό χθες μέσω X τον θάνατο δυο υπηκόων της χώρας, άνδρα και γυναίκας, προσθέτοντας πως παρέχει προξενική συνδρομή στις οικογένειές τους.

Ιταλία

Άνδρας γεννημένος στο Καράκας το 1970, υπήκοος τόσο της Βενεζουέλας όσο και της Ιταλίας, έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε κτίριο στην πολιτεία Λα Γουάιρα, ανέφερε χθες Πέμπτη το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ρώμη εκτιμά ότι περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται το τρέχον διάστημα στη Βενεζουέλα.

Κίνα

Δυο κινέζοι υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των σεισμών, σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από την πρεσβεία της Κίνας στο Καράκας χθες, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.