Νέα συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ο Ολλανδός ερευνητής Φρανκ Χούγκερμπετς, καθώς λίγες ώρες πριν από τους ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα είχε δημοσιεύσει μήνυμα στο X, στο οποίο έκανε λόγο για πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρότερης σεισμικής δραστηριότητας μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Ο Χούγκερμπετς, ο οποίος έχει γίνει γνωστός τα τελευταία χρόνια για τις εκτιμήσεις του σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα βάσει των πλανητικών και σεληνιακών ευθυγραμμίσεων, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Πλανητική και σεληνιακή γεωμετρία τις επόμενες δύο ημέρες. Πιθανότητα για κάποια ισχυρότερη σεισμική δραστηριότητα».

Η δημοσίευση έγινε πριν από τους ισχυρούς σεισμούς που καταγράφηκαν στη Βενεζουέλα και αναπαράχθηκε ευρέως από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετά τις δονήσεις. Ωστόσο, στην ανάρτησή του ο Ολλανδός ερευνητής δεν κατονομάζει τη Βενεζουέλα ούτε κάποια άλλη συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή, αλλά κάνει γενική αναφορά στην πιθανότητα εμφάνισης ισχυρότερης σεισμικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο Φρανκ Χούγκερμπετς δημοσιεύει συστηματικά ανάλογες εκτιμήσεις μέσω του οργανισμού SSGEOS (Solar System Geometry Survey), υποστηρίζοντας ότι συγκεκριμένες γεωμετρικές διατάξεις του Ήλιου, της Σελήνης και των πλανητών ενδέχεται να σχετίζονται με την εκδήλωση αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που προκαλούν οι αναρτήσεις του, οι μέθοδοί του δεν έχουν γίνει αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα ως αξιόπιστος τρόπος πρόβλεψης σεισμών. Οι αρμόδιοι σεισμολογικοί οργανισμοί επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος που να μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τον χρόνο και τον τόπο εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού.

Παρ’ όλα αυτά, κάθε φορά που σημειώνεται ένας ισχυρός σεισμός, οι αναρτήσεις του Χούγκερμπετς επανέρχονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με πολλούς χρήστες να τις συσχετίζουν χρονικά με τα γεγονότα, όπως συνέβη και μετά τις πρόσφατες ισχυρές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα.