Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα προκάλεσε στιγμές έντονου φόβου και στους εργαζόμενους του τηλεοπτικού δικτύου Univision, οι οποίοι εκείνη την ώρα πραγματοποιούσαν ζωντανή αθλητική εκπομπή.

Στο οπτικό υλικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφεται η ακριβής εξέλιξη του φαινομένου. Αρχικά, η ομάδα των τεσσάρων νεαρών σχολιαστών διακρίνεται να συζητά σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, με τη ροή της κουβέντας να διακόπτεται απότομα όταν το έδαφος αρχίζει να κινείται με αυξανόμενη ένταση.

Η διακοπή ρεύματος και τα μέτρα προστασίας

Κατά την κορύφωση της δόνησης, η ατμόσφαιρα στο πλατό άλλαξε ριζικά. Η αρχική χαλαρότητα μετατράπηκε άμεσα σε ανησυχία, καθώς η ισχύς του φαινομένου οδήγησε σε ολική συσκότιση λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Στιγμιότυπο από το στούντιο στη Βενεζουέλα την ώρα του σεισμού

Οι παρουσιαστές αντέδρασαν άμεσα στις συνθήκες έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιώντας τους φακούς των κινητών για να βλέπουν στο σκοτάδι, ενώ παράλληλα εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και καλύφθηκαν κάτω από τα τραπέζια του πάνελ προκειμένου να προστατευτούν από πιθανές πτώσεις αντικειμένων.