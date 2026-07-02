Θύμα κλοπής έπεσε μέλος μιας από τις μεγαλύτερες εφοπλιστικές οικογένειες της χώρας, καθώς επιτήδειοι άρπαξαν κοσμήματα με διαμάντια.

Το θύμα ζήτησε βοήθεια από τον Γιώργο Καλλιακμάνη, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής να περιγράφει στο Live News το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η κλοπή σημειώθηκε στις 22 Ιουνίου.

Τότε, το μέλος της εφοπλιστικής οικογένειας πήγε σε εταιρεία για να πληρώσει τον λογαριασμό του ρεύματος. Εκεί ο υπάλληλος εξεπλάγη από το ποσό του λογαριασμού και υποστήριξε ότι η πληρωμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

«Εργοστάσιο έχετε; Ελάτε αύριο να το ψάξουμε, είναι πολλά τα λεφτά», είπε ο υπάλληλος για τον λογαριασμό που κυμαινόταν περίπου στα 1.000 ευρώ.

Το μέλος της εφοπλιστικής οικογένειας επέστρεψε στο σπίτι και τότε δέχτηκε ένα τηλεφώνημα, δήθεν από την εταιρεία ρεύματος. Το άτομο στην άλλη γραμμή ζήτησε να βγάλει τα κοσμήματα εκτός της οικίας, δήθεν γιατί σχετίζονται με πρόβλημα στην παροχή ρεύματος, κάτι που το θύμα το πίστεψε.

«Επειδή γύρισα από εκεί που είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα και με πήραν τηλέφωνο, πίστεψα ότι είναι αλήθεια», είπε στον Γιώργο Καλλιακμάνη.

Τελικά, αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης και ενημέρωσε σχετικά την αστυνομία, χωρίς να αναφέρει όμως την περίεργη σύμπτωση με τον υπάλληλο, λίγο πριν την κλοπή.

«Δεν είπε ότι πήγε να πληρώσει λογαριασμό πριν, γιατί ήταν πολύ ταραγμένη και το σκέφτηκε μετά», δήλωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής τόνισε ότι η αξία των κοσμημάτων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, καθώς διαθέτουν διαμάντια, αναφέροντας ενδεικτικά ότι δύο από τα δαχτυλίδια που εκλάπησαν κοστίζουν συνολικά 200.000 ευρώ.