Με υψηλές θερμοκρασίες ξεκίνησε ο Ιούλιος, ωστόσο το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει αισθητά τις επόμενες ημέρες, καθώς η ζέστη θα δώσει σταδιακά τη θέση της σε βροχές, τοπικές καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις, η ατμοσφαιρική αστάθεια που έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της θα ενταθεί το επόμενο τριήμερο, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, από 2 έως 4 μποφόρ.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται τοπικές μπόρες, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς.

Βροχές και καταιγίδες από το Σάββατο

Η σημαντικότερη αλλαγή του καιρού αναμένεται από το Σάββατο, όταν η αστάθεια θα επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Τοπικές βροχές και μπόρες προβλέπονται σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Εύβοια και στις Σποράδες.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, προσφέροντας ανάσα δροσιάς μετά τις υψηλές τιμές των προηγούμενων ημερών.

Έως 8 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα παραμείνουν σχετικά ασθενείς μέχρι και την Παρασκευή, όμως από το Σάββατο θα αρχίσουν να ενισχύονται.

Την Κυριακή αναμένεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες μετακινήσεις και να αυξήσει τον κυματισμό σε αρκετές περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν στους πολίτες να παρακολουθούν τα νεότερα δελτία πρόγνωσης, καθώς η αστάθεια αναμένεται να επηρεάσει κατά τόπους τις υπαίθριες δραστηριότητες και τις μετακινήσεις του Σαββατοκύριακου.