Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται να συνδεόταν με 49χρονο αλλοδαπό βαρυποινίτη, καταδικασμένο για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, προχώρησε το Τμήμα Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ομάδα φέρεται να εμπλέκεται, μεταξύ άλλων, σε τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού στην πυλωτή κατοικίας σωφρονιστικού υπαλλήλου που υπηρετεί στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ξυλοδαρμό κρατουμένου, σε εμπρηστικές επιθέσεις σε Γέρακα και Παλλήνη, καθώς και σε πυροβολισμούς κατά οχημάτων και καταστημάτων.

Η υπόθεση ερευνάτο επί μήνες από τις αρχές, μέχρι οι αστυνομικοί να φτάσουν στα πρόσωπα που φέρονται να δρούσαν υπό τις εντολές του βαρυποινίτη.

Τέσσερις συλλήψεις και δικογραφία με 14 εμπλεκόμενους

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα άτομα αλβανικής υπηκοότητας, ηλικίας 19, 22, 25 και 47 ετών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων οι 9 είναι έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα είχε ο 49χρονος βαρυποινίτης, ο οποίος φέρεται να καθοδηγούσε τη δράση των μελών της μέσα από τη φυλακή.

Η ομάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δραστηριοποιούνταν κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο να επιβάλλεται σε περιοχές που θεωρούσε ότι «έλεγχε», να εκφοβίζει πρόσωπα και να στρέφεται κατά μελών αντίπαλων εγκληματικών ομάδων.

Εμπρηστικός μηχανισμός σε πυλωτή σωφρονιστικού υπαλλήλου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αρχές στην υπόθεση τοποθέτησης εμπρηστικού μηχανισμού στην πυλωτή κατοικίας σωφρονιστικού υπαλλήλου, που υπηρετεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η επίθεση είχε σημειωθεί πριν από περίπου επτά μήνες και, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέεται με τη δράση της ίδιας εγκληματικής ομάδας.

Η ενέργεια χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες όχι μόνο στον στόχο της επίθεσης, αλλά και σε οικογένειες, παιδιά και κατοίκους της περιοχής.

Ξυλοδαρμός κρατουμένου και βιντεοσκόπηση του εξευτελισμού του

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι τα μέλη της ομάδας φέρονται να είχαν εμπλοκή σε άγριο ξυλοδαρμό κρατουμένου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ξυλοδαρμός βιντεοσκοπήθηκε, ενώ οι δράστες φέρονται να προχώρησαν και σε εξευτελισμό του θύματος.

Το περιστατικό εξετάζεται ως μέρος της συνολικής δράσης της οργάνωσης, η οποία, κατά την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε βία και απειλές για να επιβάλει την παρουσία της.

Εμπρησμοί σε Γέρακα και Παλλήνη, πυροβολισμοί σε οχήματα και καταστήματα

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει στην ομάδα εμπλοκή σε τοποθέτηση εμπρηστικών μηχανισμών σε μηχανές σε Γέρακα και Παλλήνη.

Παράλληλα, εξετάζεται η συμμετοχή των μελών της σε περιστατικά με πυροβολισμούς κατά οχημάτων και καταστημάτων.

Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, εντάσσονταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκφοβισμού, επιβολής ισχύος και αντιπαράθεσης με αντίπαλες ομάδες.

Έφοδοι σε φυλακές Γρεβενών και Κορυδαλλού

Λίγες ώρες μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το αποκαλούμενο και «ελληνικό FBI», πραγματοποίησε εφόδους σε χώρους κράτησης.

Στο κελί του 49χρονου βαρυποινίτη στις φυλακές Γρεβενών εντοπίστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ψηφιακό ρολόι και χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες έχουν τεθεί υπό εξέταση.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν και σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού, στο πλαίσιο της προσπάθειας των αρχών να χαρτογραφήσουν πλήρως τις επαφές και τη δράση της ομάδας.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ομάδα να εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις βίας, εκφοβισμών ή επιθέσεων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει βαρύ ποινικό υλικό, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο βαρυποινίτες φέρονται να επιχειρούν να διατηρούν επιρροή και επιχειρησιακή δράση ακόμη και μέσα από τα καταστήματα κράτησης, αξιοποιώντας εξωτερικούς συνεργούς και δίκτυα εκφοβισμού.