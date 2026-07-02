Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και προκαλεί ενθουσιασμό στους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Πρόκειται για μια ιστορική μέρα για τους «ερυθρόλευκους» καθώς αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Καραϊσκάκη, το νέο σπίτι τους, το οποίο θα είναι το θέατρο των ονείρων τους, όπως τόνισε στην παρουσίαση ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ.

Με μια επένδυση 250 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από τον Μαρινάκη και την ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, με τις εικόνες από το σχετικό βίντεο να προκαλούν ενθουσιασμό.

Το γήπεδο, όπως τόνισε ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, θα είναι έτοιμο σε δύο χρόνια από την ημέρα έναρξης των εργασιών, θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και θα λειτουργεί 365 μέρες τον χρόνο.

Δείτε το βίντεο με το νέο Καραϊσκάκη