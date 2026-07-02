Νέο κρούσμα οπαδικής βίας συγκλονίζει την Αττική, με την Ελληνική Αστυνομία να προχωρά άμεσα στη σύλληψη τριών νεαρών, ηλικίας 19 και 20 ετών. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με άγριες γροθιές σε βάρος τριών άλλων νεαρών στο Νέο Ηράκλειο, σε ένα ακόμη επεισόδιο με ξεκάθαρο οπαδικό υπόβαθρο που προκαλεί έντονο προβληματισμό.



Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους δράστες, οδηγώντας τους ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε βάρος των τριών νεαρών σχηματίστηκε βαριά δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, η οποία τελέστηκε κατά συναυτουργία, με τις αρχές να στέλνουν αυστηρό μήνυμα κατά της βίας.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 27ης Ιουνίου σε πλατεία του Νέου Ηρακλείου, όπου οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με άλλα άτομα που αναζητούνται, προσέγγισαν τρεις νεαρούς, ηλικίας 19 και 17 ετών, και τους επιτέθηκαν με γροθιές στο κεφάλι και το σώμα, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.



Ύστερα από προανακριτική έρευνα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους τρεις κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν στις 28 Ιουνίου. Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.