Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία, όπου ένα 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του, αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, ηλικίας 32 ετών, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διώροφη κατοικία της περιοχής.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της μητέρας του, ενώ εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον πρώτο όροφο του σπιτιού.

Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, προκειμένου να επαναφέρουν το παιδί.

Ο 6χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου, παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 16:30.

Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχική κατάσταση.

Προανάκριση για τις συνθήκες της τραγωδίας

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου του παιδιού.