Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να αποκαλύπτει στοιχεία γύρω από τη νέα πολιτική πρωτοβουλία που ετοιμάζει, αξιοποιώντας τα social media για να δώσει το δικό του μήνυμα λίγες ημέρες πριν από την επίσημη παρουσίαση του εγχειρήματος.

Με νέο βίντεο που δημοσίευσε σήμερα, Κυριακή, ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να συνδέσει χρώματα, σύμβολα και πολιτικά μηνύματα, απευθύνοντας παράλληλα ανοικτό κάλεσμα στους πολίτες για τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο την ερχόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου.

Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται κρατώντας μία μπάλα της Μπαρτσελόνα, ενώ δίπλα του διακρίνεται κασκόλ στα χρώματα της ομάδας, επιχειρώντας να προσδώσει έναν συμβολικό χαρακτήρα στη νέα πολιτική προσπάθεια.

Ο ίδιος εξηγεί ότι «το μπλε συμβολίζει την πατρίδα» και «το κόκκινο τους αγώνες», επιχειρώντας να αποτυπώσει το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα του νέου φορέα που ετοιμάζεται να παρουσιάσει.

Παράλληλα, απηύθυνε νέο κάλεσμα ενόψει της εκδήλωσης της Τρίτης, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επίσημη ανακοίνωση θα συνοδευτεί από περισσότερες αποκαλύψεις γύρω από το νέο πολιτικό σχέδιο.

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Νέο κάλεσμα μέσω Facebook

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από το πρωί του Σαββάτου ο πρώην πρωθυπουργός είχε προχωρήσει σε νέα δημόσια παρέμβαση μέσω Facebook, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στη νέα πολιτική του προσπάθεια.

Στην ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με φωτογραφία του, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε: «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί».

Η κινητικότητα των τελευταίων ημερών θεωρείται προπομπός της επίσημης παρουσίασης του νέου κόμματος, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου στο Θησείο, όπου αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για το όνομα, τα σύμβολα και το πολιτικό πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας.