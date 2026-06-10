Νέα δήλωση για τις εξελίξεις στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν είχε καθυστερήσει υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, η οποία, όπως ανέφερε, «θα ήταν εξαιρετική για αυτούς», προσθέτοντας ότι πλέον «θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης τον προηγούμενο ισχυρισμό του ότι το Ιράν έχει «ηττηθεί». Ωστόσο, σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή του Sky News, Σον Μπελ, κάτι τέτοιο απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμέναν το μήνυμά του αναφέρει:

«Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος τους, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία, δεν υπάρχει πλέον καν – έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Άργησαν υπερβολικά να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς και τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!».

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν πλήγμα κατά του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου του Στρατού των ΗΠΑ το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.

Ακολούθησαν αντίποινα από την Τεχεράνη, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και το Κουβέιτ.

Κλιμακώθηκε η ένταση

Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής. Οι εξελίξεις σημειώνονται παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η συμφωνία εξακολουθεί να τηρείται.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αμυντικά πλήγματα» εναντίον του Ιράν, έπειτα από την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά στις ακτές του Ομάν, με την Ουάσινγκτον να αποδίδει το περιστατικό στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, οι επιθέσεις στόχευσαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και θέσεις ραντάρ επιτήρησης, ενώ η επιχείρηση διήρκεσε τέσσερις ώρες.

Ντόναλντ Τραμπ: «Πολύ ισχυρή και πολύ δυναμική απάντηση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα αμερικανικά «αμυντικά πλήγματα» ως «πολύ ισχυρά» και «πολύ δυναμικά».

Μιλώντας στο ABC News, δήλωσε: «Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να απαντήσουμε. Κατέρριψαν ένα ελικόπτερο και εμείς απαντάμε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω στην ισχυρή αντίδραση… Πιστεύω ότι η απάντηση πρέπει να είναι πολύ ισχυρή, πολύ δυναμική, και αυτό ακριβώς είναι».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Πολεμοχαρείς οι ΗΠΑ»

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι η Τεχεράνη δεν ευθύνεται για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Apache και χαρακτήρισαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως «πολεμοχαρείς».

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε διάφορες τοποθεσίες στις περιοχές Τζασκ, Σιρίκ και στο νησί Κεσμ.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν ένας πύργος τηλεπικοινωνιών, δεξαμενές νερού και μονάδες αφαλάτωσης.

Παράλληλα, οι ιρανικές δυνάμεις προειδοποίησαν ότι θα υπάρξουν αντίποινα εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.