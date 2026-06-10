Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής. Οι εξελίξεις σημειώνονται παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η συμφωνία εξακολουθεί να τηρείται.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αμυντικά πλήγματα» εναντίον του Ιράν, έπειτα από την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά στις ακτές του Ομάν, με την Ουάσινγκτον να αποδίδει το περιστατικό στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, οι επιθέσεις στόχευσαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και θέσεις ραντάρ επιτήρησης, ενώ η επιχείρηση διήρκεσε τέσσερις ώρες.

Ντόναλντ Τραμπ: «Πολύ ισχυρή και πολύ δυναμική απάντηση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα αμερικανικά «αμυντικά πλήγματα» ως «πολύ ισχυρά» και «πολύ δυναμικά».

Μιλώντας στο ABC News, δήλωσε: «Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να απαντήσουμε. Κατέρριψαν ένα ελικόπτερο και εμείς απαντάμε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω στην ισχυρή αντίδραση… Πιστεύω ότι η απάντηση πρέπει να είναι πολύ ισχυρή, πολύ δυναμική, και αυτό ακριβώς είναι».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Πολεμοχαρείς οι ΗΠΑ»

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι η Τεχεράνη δεν ευθύνεται για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Apache και χαρακτήρισαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως «πολεμοχαρείς».

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε διάφορες τοποθεσίες στις περιοχές Τζασκ, Σιρίκ και στο νησί Κεσμ.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν ένας πύργος τηλεπικοινωνιών, δεξαμενές νερού και μονάδες αφαλάτωσης.

Παράλληλα, οι ιρανικές δυνάμεις προειδοποίησαν ότι θα υπάρξουν αντίποινα εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο παρά τις προειδοποιήσεις του Ιράν

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του στον Λίβανο. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξακολουθούν να πλήττουν «τρομοκρατικές υποδομές» στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά τις προηγούμενες απαιτήσεις του Ιράν για τερματισμό των επιθέσεων.

Σε ανακοίνωσή τους το πρωί, οι IDF ανέφεραν:

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, οι IDF έπληξαν υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Τύρου και σε αρκετές περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στην περιοχή της Τύρου, οι IDF έπληξαν έξι εγκαταστάσεις υποδομών που χρησιμοποιούνται από τη τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ για την προώθηση τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του Κράτους του Ισραήλ και στρατιωτών των IDF που επιχειρούν στον νότιο Λίβανο».

Η παράταση της εκεχειρίας έχει ως στόχο να αποτρέψει τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν πολιτοφυλακής Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επιθέσεις, εφόσον θεωρεί ότι απειλείται, κάτι που συμβαίνει συχνά.

Η Χεζμπολάχ θεωρεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι αυτές οι επιθέσεις συνιστούν παραβιάσεις της εκεχειρίας και ανταποδίδει τα πλήγματα, με τον πληθυσμό του Λιβάνου να βρίσκεται στη μέση της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, περισσότεροι από 3.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι συγκρούσεις έχουν επίσης στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 29 Ισραηλινούς στρατιώτες και τρεις αμάχους.

Νέα προειδοποίηση του ιρανικού στρατού προς τις ΗΠΑ

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα εξαπολύσει «ακόμα πιο σφοδρές και εκτεταμένες επιθέσεις», εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τα πλήγματά τους κατά της χώρας.

Μετά τις νυχτερινές αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν εξαπέλυσε πλήγματα στην Ιορδανία και το Κουβέιτ, στοχεύοντας αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ και το Μπαχρέιν ανέφερε επιθέσεις.

Το Κεντρικό Στρατηγείο Χατάμ αλ Ανμπίγια των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν και ανέφερε:

«Ο εγκληματικός αμερικανικός στρατός πρέπει να γνωρίζει ότι, εάν επαναληφθεί η επιθετικότητα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, θα πραγματοποιηθούν ακόμα πιο σοβαρές και εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον του καθορισμένου στόχου στην περιοχή».

Παράλληλα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας:

«Εάν συνεχιστούν αυτές οι κακόβουλες ενέργειες, θα ακολουθήσουν βαρύτερες απαντήσεις».

Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Μέση Ανατολή

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας περιλάμβαναν σειρά στρατιωτικών ενεργειών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αμυντικά πλήγματα» κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, οι επιθέσεις στόχευσαν «ιρανικά συστήματα αεράμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και θέσεις ραντάρ επιτήρησης».

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στην περιοχή Σιρίκ και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δύο μονάδες αφαλάτωσης και τη δεξαμενή νερού της πόλης.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι επιτέθηκαν στον Πέμπτο Στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ στόχος αποτέλεσε και η αεροπορική βάση αλ Αζράκ στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν αμερικανικά αεροσκάφη, με τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πέντε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και ότι, παρά την πτώση συντριμμιών, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Παράλληλα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνάς του κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από ιρανικά πυρά. Η χώρα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε πληγεί και το διεθνές αεροδρόμιό της.