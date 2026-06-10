Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν πέντε ιρανικούς πυραύλους οι οποίοι είχαν στο στόχαστρο την Αζράκ, όπου βρίσκεται αμερικανική στρατιωτική βάση.

«Αναχαιτίσαμε και καταρρίψαμε πέντε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της Αζράκ (…) Δεν αναφέρθηκε κανένα θύμα, ούτε διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές», σημείωσαν όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν «αεροπορική βάση» και «κέντρο διοίκησης» του αμερικανικού στρατού στην Αζράκ, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.