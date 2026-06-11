Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 11/6 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Χάος επικρατεί σε Κηφισό και Κηφισίας ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, μποτιλιάρισμα καταγράφεται τμηματικά τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο του Κηφισού ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Μεσογείων, την Κατεχάκη, την άνοδο και κάθοδο της Βασ. Σοφίας, τη Βασ. Κωνσταντίνου και τη Συγγρού.

Επίσης προβλήματα υπάρχουν στην κυκλοφορία των οχημάτων γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/J16hifQT8H — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 11, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.