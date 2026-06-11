Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια στην ιστορία των τελικών του NBA εκτυλίχθηκε στο «Madison Square Garden», όπου οι Νιου Γιορκ Νικς κατάφεραν να ανατρέψουν διαφορά 29 πόντων απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς και να επικρατήσουν με 107-106. Με τη νίκη αυτή έκαναν το 3-1 στη σειρά και πλησίασαν αποφασιστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο για μεγάλο διάστημα του αγώνα και στις αρχές της τρίτης περιόδου βρέθηκαν μπροστά με 81-52, δείχνοντας έτοιμοι να ισοφαρίσουν τη σειρά. Ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε δραματικά στη συνέχεια. Οι Νικς ανέβασαν κατακόρυφα την έντασή τους στην άμυνα, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και άρχισαν σταδιακά να μειώνουν τη διαφορά.

Η τελική αντεπίθεσή τους ήταν εντυπωσιακή, καθώς στα τελευταία 21 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα κατέγραψαν επιμέρους σκορ 55-25. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε με τον πιο θεαματικό τρόπο, όταν ο Όου Τζι Ανουνόμπι πήρε το επιθετικό ριμπάουντ μετά από άστοχη προσπάθεια του Τζέιλεν Μπράνσον και με tip-in μόλις 1,2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη χάρισε τη νίκη στην ομάδα της Νέας Υόρκης.

Ο Ανουνόμπι ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με 33 πόντους, ευστοχώντας σε επτά από τα εννέα τρίποντα που επιχείρησε, ενώ είχε ακόμη τέσσερα ριμπάουντ και απόλυτη ευστοχία στις βολές. Πρώτος σκόρερ των Νικς ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 36 πόντους, επτά ασίστ και πέντε ριμπάουντ, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πρόσθεσε double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στην άλλη πλευρά, οι Σπερς δυσκολεύονται να εξηγήσουν πώς έχασαν ένα παιχνίδι που έμοιαζε να βρίσκεται απόλυτα στα χέρια τους. Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά σημείωσε 24 πόντους και μάζεψε 13 ριμπάουντ, ο Ντίλαν Χάρπερ προσέφερε 18 πόντους από τον πάγκο, ενώ οι ΝτιΆαρον Φοξ και Ντέβιν Βάσελ ολοκλήρωσαν επίσης τον αγώνα με 18 πόντους έκαστος, χωρίς όμως να αποτρέψουν την ιστορική ανατροπή των Νικς.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-41, 49-76, 75-90, 107-106.

Νικς – Σπερς 3-1

Game 1: Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς 95-105

Game 2: Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς 104-105

Game 3: Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς 111-115

Game 4: Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς 107-106

Game 5: Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς (14/6, 03:30)

Game 6: Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς (17/6, 03:30 – αν χρειαστεί)

Game 7: Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιου Γιορκ Νικς (20/6, 03:30 – αν χρειαστεί)