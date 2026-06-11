Η τροπική ύφεση Κριστίνα πλησίαζε χθες Τετάρτη το βράδυ το Σαλβαδόρ και αναμενόταν να προκαλέσει επικίνδυνες βροχοπτώσεις στις δυτικές ακτές της κεντρικής Αμερικής ως και απόψε, αφού στοίχισε τη μια ανθρώπινη ζωή στη Γουατεμάλα.

Κατολίσθηση στην πόλη Ναουαλά, στο δυτικό τμήμα της χώρας αυτής, στοίχισε τη ζωή σε παιδί, ανέφεραν οι αρχές. Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο εξαιτίας του φαινομένου.

Η Κριστίνα, που υποβαθμίστηκε από τροπική καταιγίδα σε τροπική ύφεση, φέρνει ανέμους 55 χιλιομέτρων την ώρα και ισχυρότερες ριπές, προειδοποίησε το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων και κυκλώνων (NHC). Αναμενόταν να φτάσει πάνω από τη γη τη νύχτα και να κατευθυνθεί στην ενδοχώρα, προτού διαλυθεί πάνω από τη Γουατεμάλα, κατά την ίδια πηγή.

«Ο κυριότερος κίνδυνος» ήταν οι συνεχείς «ισχυρές βροχές» που αναμενόταν να προκαλέσουν «πλημμύρες και κατολισθήσεις» στις περιοχές από όπου θα περάσει, τόνισε το NHC.

Οι αρχές του Σαλβαδόρ ανακοίνωσαν πως το κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων παρατείνεται και σήμερα.