Δεύτερη νύχτα ταραχών έζησε η Βόρεια Ιρλανδία μετά την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στο Μπέλφαστ. Οι δυνάμεις καταστολής δέχθηκαν επιθέσεις με τούβλα, μπουκάλια και κομμάτια ξύλου, ενώ επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις στάλθηκαν στην περιοχή.

Οι ταραχές της Τετάρτης, πάντως, δεν έφτασαν την κλίμακα της βίας της Τρίτης, σημειώνει το βρετανικό BBC.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς σταμάτησαν να λειτουργούν σε όλη τη Βόρεια Ιρλανδία και ορισμένα σχολεία έκλεισαν νωρίς την Τετάρτη, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν διαταραχές. Το κέντρο του Μπέλφαστ ήταν έρημο, αφού πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν τα καταστήματά τους μέχρι την ώρα του μεσημεριανού.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν νερό υπό πίεση κατά διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν σε μία περιοχή περίπου 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπέλφαστ, ενώ δεκάδες άτομα ντυμένα στα μαύρα και με καλυμμένα πρόσωπα έσπασαν τις εισόδους και τους φράχτες σπιτιών για να τα χρησιμοποιήσουν ως «όπλα».

Ένα μεγάλο όχημα του υπουργείου Υποδομών φάνηκε να καίγεται, ενώ κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν.

Το πλήθος προσπάθησε να βάλει φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, με ορισμένους να ρίχνουν μολότοφ στις αστυνομικές γραμμές. Φαίνεται ότι προσπαθούσαν να πλησιάσουν ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο, σημειώνει το BBC.

Διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλα μέρη της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές.

Στο ανατολικό Μπέλφαστ, όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια την Τρίτη, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 άτομα εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. Η αστυνομία ανέφερε ότι υπήρξαν ελάχιστα επεισόδια.

Πάνω από 100 άτομα συγκεντρώθηκαν σε μια σειρά σπιτιών κοντά στο πανεπιστημιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου του Ούλστερ στο Κολερέιν, στην κομητεία Λοντοντέρι.

Μέρος του πλήθους διαμαρτυρήθηκε ενώπιον της αστυνομίας για τα σπίτια πολλαπλής κατοίκησης (HMO) και τους κατοίκους τους, πριν διαλυθεί η συγκέντρωση.

Νωρίτερα, ο Hadi Alodid, ένας 30χρονος με καταγωγή από το Σουδάν, εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη, κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας για μία επίθεση με μαχαίρι που έλαβε χώρα τη Δευτέρα στο βόρειο Μπέλφαστ και προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στο θύμα, τον Stephen Ogilvie.

Ο Ogilvie, ο οποίος είναι 40 ετών, έχει χάσει το αριστερό του μάτι και έχει υποστεί βλάβη στο δεξί του μάτι, καθώς και τραυματισμούς στον αυχένα και την πλάτη.

Η οικογένειά του εξέδωσε άλλη μια δήλωση την Τετάρτη το βράδυ, αναφέροντας ότι η κατάστασή του είναι σταθερή. Είπαν ότι αναγκάστηκαν να το πράξουν αφού «έγιναν μάρτυρες πολλών ψευδών πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Κάλεσαν σε «ειρηνική διαμαρτυρία ως τη μόνη λύση» και ανέφεραν ότι υπάρχουν «πολλοί μετανάστες που προσφέρουν πολύτιμη συμβολή στην κοινωνία μας».

Η επίθεση, καθώς και η εθνικότητα του φερόμενου ως δράστη, προκάλεσαν διαμαρτυρίες την Τρίτη το βράδυ σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ομάδες μασκοφόρων ανδρών έβαλαν φωτιές σε σπίτια, ένα λεωφορείο και αυτοκίνητα, κυρίως στο Μπέλφαστ, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σε διάφορα σημεία ρίχτηκαν επίσης μολότοφ κατά της αστυνομίας.