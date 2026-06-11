Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του προέδρου της κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στο χωριό Απεσωκάρι του δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο.

Mεταξύ των τριών συλληφθέντων ο γιος του ενός φερόμενου ως κατηγορούμενου στην υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ήταν κατηγορούμενος και στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Υπενθυμίζουμε πως την 1η Μαρτίου, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ωστόσο λίγες ημέρες μετά κατέληξε στα τραύματα του.

Πλέον η υπόθεση-θρίλερ παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης που θα αξιολογήσει το υλικό της δικογραφίας και θα αποφανθεί για την ποινική τύχη των τριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είχε ασχοληθεί, ως κοινοτάρχης, με το ζήτημα της αναξέλεγκτης βόσκησης και των ζημιών που προκαλεί.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, κ. Γιώργος Στειακάκης, σχολίασε τις εξελίξεις, εκφράζοντας τις σκέψεις συγγενών και φίλων του θύματος που ζητούν δικαίωση της μνήμης του.

«Η οικογένεια περιμένει με πολύ μεγάλη αγωνία την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και την συλλογή από πλευράς της Αστυνομίας αποδεικτικών στοιχείων τα οποία θα οδηγήσουν προς κάποια κατεύθυνση ώστε να εξιχνιαστεί το έγκλημα, όπως πιστεύει η οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Και πριν την ιατροδικαστική είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο να πρόκειται για ατύχημα με βάση τις πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο και τη γνώση που είχαν. Η εξέλιξη αυτή είναι, καταρχήν, ενδιαφέρουσα, αυτό, όμως, που θα πρέπει να περιμένουμε είναι να δούμε ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία εκείνα που οδήγησαν αφενός στην έρευνα, στην προσαγωγή και στην συνέχεια στην σύλληψη των τριών υπόπτων», ανέφερε ο δικηγόρος, μιλώντας στο Cretalive.