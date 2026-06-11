Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» και αφορούν την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς που φέρεται να είχε αναπτύξει πολυετή δράση σε πολεοδομικές υπηρεσίες και δήμους της Αττικής. Τα όσα αποκαλύπτει η δικογραφία σκιαγραφούν έναν μηχανισμό εξυπηρετήσεων έναντι αμοιβής, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, εξυπηρετούσε εργολάβους και ιδιώτες σε υποθέσεις οικοδομικών αδειών, αυθαιρέτων και πολεοδομικών προστίμων.

Ήδη έξι κατηγορούμενοι βρίσκονται στη φυλακή μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, ενώ η έρευνα των Αρχών που συνεχίζεται δείχνει τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο.

Το ζευγάρι που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο

Όπως επισημαίνεται στη δικογραφία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ένα ζευγάρι δημοσίων λειτουργών, πρόσωπα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν υπεράνω κάθε υποψίας.

Η 50χρονη κατηγορούμενη εργαζόταν ως γενική γραμματέας σε μεγάλο δήμο της Αττικής, ενώ ο 59χρονος σύζυγός της κατείχε υψηλόβαθμη θέση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Τα εν λόγω άτομα από κοινού με ακόμη τέσσερις δημόσιους υπαλλήλους, φέρονται να συγκροτούσαν έναν μηχανισμό που παρείχε «διευκολύνσεις» σε όσους επιθυμούσαν να παρακάμψουν ή να επισπεύσουν πολεοδομικές διαδικασίες.

Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την έκδοση οικοδομικών αδειών κατά παράβαση της νομοθεσίας, την προτεραιοποίηση φακέλων, την τακτοποίηση πολεοδομικών αυθαιρεσιών και τη διαγραφή ή μείωση προστίμων που είχαν επιβληθεί για παραβάσεις.

Οι καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές σε μεγάλες οικοδομικές κατασκευές που ανεγέρθηκαν τα τελευταία χρόνια σε περιοχές με αυστηρό πολεοδομικό καθεστώς, όπως το κέντρο της Κηφισιάς.

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην έρευνα, κάτοικοι και μηχανικοί είχαν εκφράσει κατά καιρούς απορίες για το πώς ορισμένα κτίρια εξασφάλισαν τις απαραίτητες εγκρίσεις, παρά τους περιορισμούς που προβλέπει η νομοθεσία για την περιοχή.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε ανοχή ή παρέμβαση υπαλλήλων, ώστε να μην επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή να «σβηστούν» πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις.

Επικοινωνίες με κωδικούς και συναντήσεις σε πάρκινγκ

Από τη σχετική έρευνα και όπως μεταδίδει το ERTNews προκύπτει ότι τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης στις μεταξύ τους επικοινωνίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, χρησιμοποιούσαν εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και επικοινωνούσαν μέσω διαδικτύου, ενώ οι συναντήσεις με ενδιαφερόμενους πραγματοποιούνταν σε καφενεία, μέσα σε οχήματα ή σε χώρους στάθμευσης εμπορικών καταστημάτων.

Οι συναλλαγές, κατά τις ίδιες πληροφορίες, διαρκούσαν λίγα μόλις λεπτά, με τα χρήματα να παραδίδονται είτε σε φακέλους είτε ακόμη και μέσα σε κουτιά γλυκών, προκειμένου να αποφεύγονται υποψίες.

Η ανώνυμη καταγγελία που άνοιξε τον δρόμο της έρευνας Η αρχή του τέλους για τη φερόμενη δράση της οργάνωσης ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η καταγγελία έκανε λόγο για υπαλλήλους που φέρονταν να παρείχαν κάλυψη σε πολεοδομικές παραβάσεις επιχειρήσεων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα γινόταν αναφορά σε παρεμβάσεις για τη διαγραφή σχετικών προστίμων.

Ακολούθησε πολύμηνη παρακολούθηση των εμπλεκομένων προσώπων, κατά την οποία οι ερευνητές κατέγραψαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.

Η υπόθεση του «πόθεν έσχες» και τα 20.000 ευρώ

Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην υπόθεση αποτελεί η διερεύνηση των οικονομικών στοιχείων του φερόμενου ηγετικού ζευγαριού.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όταν κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για ζητήματα που αφορούσαν το «πόθεν έσχες» τους, φέρονται να αναζήτησαν τρόπους παρέμβασης στην εξέλιξη της διαδικασίας.

Οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν πως μέσω μεσολαβητών καταβλήθηκε το ποσό των 20.000 ευρώ με την προσδοκία να υπάρξει παρέμβαση υπέρ τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε αποτέλεσμα, η υπόθεση ακολούθησε κανονικά τη δικαστική της πορεία και τελικά το ζευγάρι δικαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό.

Επενδύσεις σε ακίνητα και έργα τέχνης στο μικροσκόπιο

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να νομιμοποιούνταν έσοδα που αποδίδονται στην παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς και αγορές έργων τέχνης υψηλής αξίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ζευγάρι είχε αποκτήσει πολυτελές ακίνητο στην Κύθνο, ενώ ερευνώνται και αγορές έργων τέχνης που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν σε τιμές υψηλότερες από την πραγματική τους αξία.

Η ογκώδης δικογραφία αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως σε μια υπόθεση που αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τις παθογένειες που εξακολουθούν να ταλανίζουν κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης.