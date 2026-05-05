Με την αντιπολίτευση να εντείνει την πολιτική πίεση στην κυβέρνηση, διατηρώντας στο δημόσιο διάλογο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, το Μέγαρο Μαξίμου δεν αλλάζει τέμπο, επιμένοντας σε εφαρμογή πολιτικών, όπως η «ομπρέλα» για τους δανειολήπτες και το τέλος στα ψιλά γράμματα, αλλά και διατηρώντας ενεργό ρόλο στη διπλωματία, προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει να αποκρούσει αποδοτικότερα τους κραδασμούς της συνεχιζόμενης διεθνούς αστάθειας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η κινητικότητα που επιδεικνύει η ελληνική διπλωματία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως για την άμυνα, που τόνισε ότι αποτελεί το κατεξοχήν ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και πρέπει να υποστηριχθεί, πέραν των ενεργειών που αναλαμβάνουμε σε εθνικό επίπεδο, μέσω κάποιου είδους κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού.

«Όχι» σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Απέρριψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, βάζοντας στο στόχαστρο τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή η κυβερνητική πλειοψηφία, με το σκεπτικό ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν την εξέλιξη αυτή. Η κυβέρνηση επιχειρεί να φρενάρει την αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει η πολιτική ζωή να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο για να γίνονται ατέρμονες συζητήσεις για ποινικά ζητήματα χωρίς να υπάρχουν πραγματικά στοιχεία, με πολύ βαριές εκφράσεις, υπερβολικές, εκτός της λογικής των πραγματικών δεδομένων της δικογραφίας.

Ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος εξηγούσε ότι το ΠΑΣΟΚ στην πρότασή του αναφέρεται σε «παράνομο μηχανισμό με όλα τα χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε καθετοποιημένη δομή και κεντρική καθοδήγηση», τονίζοντας ότι πουθενά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο «οργανωμένο και συστηματικό εγκληματικό φαινόμενο, για το οποίο υπάρχουν αναντίρρητες αποχρώσες ενδείξεις ότι είχε σταθερή δομή, απολάμβανε κάλυψης και συνδρομής»: τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Επισημαίνεται ακόμα ότι η ίδια η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς αναφέρει ότι «για τη διενέργεια προκαταρκτικής δεν απαιτείται η ύπαρξη αποδείξεων ή αποχρώσεων ισχυρών ενδείξεων ενοχής, αλλά μόνη αναφορά πραγματικών περιστατικών που είναι άξια δικαστικής διερεύνησης».

Από την πλευρά τους, τα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα – Σπήλιος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή – αναμένεται να τοποθετηθούν στη Βουλή και θα παραθέσουν την επιχειρηματολογία τους με τις πληροφορίες να λένε ότι με νομικά και με ουσιαστικά πολιτικά επιχειρήματα, θα επιχειρήσουν να αποδείξουν γιατί αυτή η προσπάθεια εμπλοκής τους με το κατηγορητήριο το οποίο δημιουργήθηκε, δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε για «διαγωνισμό λαϊκισμού» μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επιχειρούν να αξιοποιήσουν πολιτικά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο».

Όσον αφορά δε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση – δεύτερη φορά – εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, από την κυβέρνηση τονίζουν ότι θα μελετηθεί και θα αξιολογηθεί η πρόταση, ξεκαθαρίζοντας ότι θα δοθούν όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση.