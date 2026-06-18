Η Άννα Φόνσου βρέθηκε στα εγκαίνια του καμαρινιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» για τη γυναίκα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο.

Η ηθοποιός ανέφερε πως η σχέση τους δεν βασίστηκε ποτέ στον ανταγωνισμό, αλλά στην αμοιβαία εκτίμηση και τη φιλία.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένη, γιατί η Αλίκη Βουγιουκλάκη υπήρξε φίλη καρδιάς για μένα και όχι ανταγωνίστριά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η προσωπική εξομολόγηση για την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Στη συνέχεια, η Άννα Φόνσου στάθηκε στη διαχρονική απήχηση που εξακολουθεί να έχει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ακόμη και στις νεότερες γενιές.

Όπως ανέφερε:

«Εκεί που είναι θα είναι πολύ ευτυχισμένη που σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να την τιμήσουμε. Όταν παίζονται ταινίες της Αλίκης στην τηλεόραση, κάνουν τα πιο πολλά νούμερα».

Η ίδια αποκάλυψε μάλιστα ένα περιστατικό με την εγγονή της, το οποίο, όπως είπε, δείχνει πόσο αναγνωρίσιμο παραμένει το όνομα της μεγάλης σταρ.

«Η εγγονή μου, όταν τη ρώτησα σε ηλικία τριών ετών ποια ηθοποιός της αρέσει, μου είπε “συγγνώμη γιαγιά, αλλά μου αρέσει η Βουγιουκλάκη”».