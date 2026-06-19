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Ο πλανήτης κινείται στους ρυθμούς της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης αυτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τους Νορβηγούς φιλάθλους να έχουν κλέψει την παράσταση στα γήπεδα και τους δρόμους της Αμερικής.

Συγκεκριμένα, όπου σταθούν και όπου βρεθούν οι Νορβηγοί κάνουν το πασίγνωστο πλέον «Viking Row».

Το συγκεκριμένο τελετουργικό αποτελεί σήμα κατατεθέν για τους Σκανδιναβούς οπαδούς, καθώς αναπαριστά τον τρόπο που κωπηλατούσαν οι Βίκινγκς, με την ανάλογη ιαχή.

Το «Viking Row» δεν θα μπορούσε να λείψει και από το Νορβηγικό κοινοβούλιο με τους βουλευτές να τραβάνε το… κουπί θέλοντας να στείλουν μήνυμα συμπαράστασης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας.