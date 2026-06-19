Το Μουντιάλ του 2026 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την οικονομία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, 48 ομάδες συμμετέχουν στην τελική φάση, με 104 αγώνες σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες. Η διοργάνωση απλώνεται σε 16 πόλεις και δημιουργεί ένα πολύ μεγαλύτερο εμπορικό πεδίο για τη FIFA, τα τηλεοπτικά δίκτυα, τους χορηγούς, τις εταιρείες φιλοξενίας, τις αεροπορικές και τις τοπικές οικονομίες.

Η αλλαγή μεγέθους αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Σύμφωνα με τη FIFA, οι τελικές λίστες περιλαμβάνουν 1.248 ποδοσφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από 449 συλλόγους σε 71 χώρες. Το Μουντιάλ λειτουργεί έτσι ως μια παγκόσμια αγορά προβολής, όπου κάθε ομάδα, κάθε χώρα και κάθε παίκτης προσθέτουν νέο κοινό και νέα εμπορική αξία στη διοργάνωση.

Το μεγαλύτερο προϊόν που είχε ποτέ η FIFA

Η επέκταση από τις 32 στις 48 ομάδες αλλάζει τη γεωγραφία και την οικονομία του τουρνουά. Περισσότερες χώρες αποκτούν συμμετοχή, περισσότερες αγορές αποκτούν άμεσο ενδιαφέρον και περισσότερα κοινά συνδέονται με τη διοργάνωση. Για τη FIFA, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη τηλεοπτική απήχηση, ενισχυμένη χορηγική αξία, περισσότερα εμπορικά πακέτα και ευρύτερη κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου.

Στον οικονομικό κύκλο 2023-2026, η FIFA έχει θέσει αναθεωρημένο στόχο εσόδων 13 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για επίπεδο που δείχνει τη νέα κλίμακα στην οποία κινείται ο οργανισμός, με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 να αποτελεί το βασικότερο εμπορικό γεγονός του κύκλου. Έως το τέλος του 2025, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της FIFA, είχε ήδη συμβασιοποιηθεί το 93% των προϋπολογισμένων εσόδων, δηλαδή περίπου 12,1 δισ. δολάρια.

Τα τηλεοπτικά και οι χορηγίες

Οι 104 αγώνες δημιουργούν μεγαλύτερο τηλεοπτικό προϊόν. Σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ των 64 αγώνων, η FIFA διαθέτει πλέον περισσότερες ώρες ζωντανού περιεχομένου, περισσότερα διαφημιστικά παράθυρα και περισσότερες ζώνες προβολής για διαφορετικές αγορές.

Τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα υπολογίζονται σε 3,92 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα από δικαιώματα marketing σε 1,78 δισ. δολάρια. Και στις δύο κατηγορίες, το Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει ο βασικός μοχλός αξίας για τη FIFA.

Η εμπορική δύναμη της διοργάνωσης ενισχύεται από τη διάρκεια και την έκταση του τουρνουά. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, το Μουντιάλ απλώνεται σε 39 ημέρες, με αγώνες σε τρεις χώρες και διαφορετικές χρονικές ζώνες. Για τα brands, αυτό σημαίνει περισσότερες ημέρες παρουσίας σε ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός και περισσότερες ευκαιρίες σύνδεσης με κοινά από διαφορετικές ηπείρους.

Η οικονομία των πόλεων

Η διοργάνωση σε πολλές πόλεις δημιουργεί ένα ευρύτερο οικοσύστημα εσόδων. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές, αεροδρόμια, εταιρείες ασφαλείας, τουριστικές υπηρεσίες και τοπικές επιχειρήσεις μπαίνουν στην αλυσίδα της διοργάνωσης. Κάθε αγώνας παράγει ζήτηση γύρω από το γήπεδο, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη που τον φιλοξενεί.

Η τοπική οικονομική επίδραση συνδέεται με τη ροή φιλάθλων, τις διανυκτερεύσεις, τις μετακινήσεις, την κατανάλωση και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Το όφελος, ωστόσο, δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Η FIFA διαχειρίζεται το κεντρικό εμπορικό προϊόν, ενώ οι πόλεις αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος της πρακτικής προετοιμασίας: ασφάλεια, κυκλοφορία, δημόσιες μεταφορές, υποδομές και διαχείριση μεγάλων συγκεντρώσεων κόσμου.

Το Μουντιάλ ως οικονομική πλατφόρμα

Η οικονομία του Μουντιάλ στηρίζεται στην παγκόσμια προσοχή. Κάθε νέα ομάδα φέρνει μαζί της φιλάθλους, τηλεθέαση, ψηφιακή αλληλεπίδραση και εμπορικό ενδιαφέρον. Κάθε επιπλέον αγώνας προσθέτει αξία στο τηλεοπτικό προϊόν, στα χορηγικά πακέτα, στη φιλοξενία, στα εισιτήρια και στο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στα social media.

Το Μουντιάλ του 2026 είναι η κορύφωση αυτής της στρατηγικής. Περισσότερες ομάδες, περισσότερα παιχνίδια, μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη και ισχυρότερη εμπορική αξιοποίηση συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού.

Η μπάλα παραμένει στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Γύρω της, όμως, έχει στηθεί μια οικονομία δισεκατομμυρίων, με τη FIFA να μετατρέπει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ένα από τα ισχυρότερα προϊόντα της παγκόσμιας αθλητικής βιομηχανίας.

















