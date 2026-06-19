Αίσθηση προκαλεί στην Τουρκία μια από τις πιο ασυνήθιστες υποθέσεις διαζυγίου που έφτασαν σε οικογενειακό δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Πρωταγωνιστές είναι ένας άνδρας με αρχικά Z.T. και η σύζυγός του N.T., οι οποίοι είχαν παντρευτεί το 2004 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Ο γάμος τους οδηγήθηκε στα δικαστήρια, όχι μόνο με ισχυρισμούς για απιστία και οικονομικές διαφωνίες, αλλά και με καταγγελίες για «ξόρκια θανάτου» και φυλαχτά που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι.

«Έκοβε τα μαλλιά της για να μου κάνει μάγια»

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο σύζυγος στο δικαστήριο, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένα πρωί είδε τη γυναίκα του με ψαλίδι στο χέρι να κόβει τα μαλλιά της.

Όταν τη ρώτησε γιατί το κάνει, εκείνη φέρεται, σύμφωνα πάντα με τον ισχυρισμό του, να του απάντησε ότι χρησιμοποιεί τα μαλλιά σε τελετουργία ώστε να αρρωστήσει και να πεθάνει.

Ο άνδρας υποστήριξε ότι σοκαρίστηκε από την απάντηση και άρχισε να ψάχνει το σπίτι. Όπως κατέθεσε, βρήκε 5 με 6 φυλαχτά κρυμμένα σε διαφορετικά σημεία της κατοικίας, τα οποία θεώρησε ότι συνδέονταν με τις υποτιθέμενες τελετουργικές πρακτικές.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, άρχισε να παρακολουθεί πιο στενά τη σύζυγό του και ισχυρίστηκε ότι εντόπισε μηνύματα στο κινητό της με άλλον άνδρα.

Τα φυλαχτά μπήκαν στη δικογραφία

Ο Z.T. κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στο Οικογενειακό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, προσκομίζοντας ως στοιχεία τα φυλαχτά που είπε ότι βρήκε στο σπίτι, καθώς και μηνύματα που, κατά τον ίδιο, αποδείκνυαν την απιστία της συζύγου του.

Στην αγωγή του φέρεται να υποστήριξε ότι η γυναίκα του τον απατούσε, του έκανε συνεχώς μάγια, περνούσε χρόνο με τον εραστή της, κατανάλωνε αλκοόλ και δεν ασχολούνταν με το σπίτι και τα παιδιά.

Ζήτησε διαζύγιο και αποζημίωση 700.000 τουρκικών λιρών, υποστηρίζοντας ότι υπέστη ηθική βλάβη από τη συμπεριφορά της συζύγου του.

Η απάντηση της γυναίκας: «Δεν ήταν μάγια, ήταν προσευχή για ευημερία»

Η N.T. αρνήθηκε τις κατηγορίες περί μαγείας και απιστίας.

Σύμφωνα με την πλευρά της, τα φυλαχτά δεν είχαν σχέση με «ξόρκια θανάτου», αλλά ήταν απλές προσευχές για ευημερία και καλοτυχία.

Η ίδια κατηγόρησε τον σύζυγό της ότι ήταν υπερβολικά φιλάργυρος και ότι της ζητούσε συνεχώς αποδείξεις και τιμολόγια ακόμη και για βασικές ανάγκες του σπιτιού ή προσωπικές της δαπάνες.

Υποστήριξε ότι η συμβίωση είχε γίνει αφόρητη και ότι ο πραγματικά υπαίτιος για τη διάλυση του γάμου ήταν ο σύζυγός της. Από την πλευρά της ζήτησε αποζημίωση 200.000 τουρκικών λιρών.

Ο πραγματογνώμονας δεν τα «διάβασε» – Ζητήθηκε βοήθεια από ιμάμη

Το πιο παράδοξο σημείο της υπόθεσης ήταν η εξέταση των φυλαχτών.

Το δικαστήριο όρισε πραγματογνώμονα για να εξετάσει τα αντικείμενα που είχαν προσκομιστεί ως αποδεικτικά στοιχεία. Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, ο πραγματογνώμονας δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει μόνος του τα γραπτά και ζήτησε τη βοήθεια ιμάμη.

Η γνωμάτευση που κατατέθηκε στο δικαστήριο ανέφερε ότι τα κείμενα παρέπεμπαν σε πρακτικές που συνδέονται με «büyü», δηλαδή μαγεία ή τελετουργικές επικλήσεις.

Το ακριβές περιεχόμενο των φυλαχτών δεν δημοσιοποιήθηκε πλήρως, όμως η εμπλοκή ιμάμη στην ανάγνωσή τους ήταν αρκετή για να κάνει την υπόθεση πρωτοσέλιδο στα τουρκικά μέσα.

Η απόφαση: Διαζύγιο, αλλά χωρίς αποζημιώσεις

Παρά τον θόρυβο γύρω από τα φυλαχτά και τους ισχυρισμούς περί «μαγείας θανάτου», το δικαστήριο δεν δικαίωσε οικονομικά καμία από τις δύο πλευρές.

Το Οικογενειακό Δικαστήριο έκρινε ότι και οι δύο σύζυγοι είχαν ευθύνη για την κατάρρευση του γάμου και τους θεώρησε ισότιμα υπαίτιους.

Έτσι, αποφάσισε το διαζύγιο, αλλά απέρριψε τόσο την απαίτηση του άνδρα για 700.000 τουρκικές λίρες όσο και το αίτημα της γυναίκας για 200.000 τουρκικές λίρες.

Με απλά λόγια, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο γάμος είχε διαλυθεί, όμως δεν δέχθηκε να επιδικάσει αποζημίωση σε κανέναν.

Γιατί προκάλεσε τόσο θόρυβο στην Τουρκία

Η υπόθεση έγινε αντικείμενο έντονης συζήτησης επειδή συνδύασε τρία στοιχεία που τραβούν την προσοχή: απιστία, οικογενειακή σύγκρουση και υπερφυσικούς ισχυρισμούς.

Στα τουρκικά μέσα παρουσιάστηκε ως «υπόθεση με φυλαχτά», με ιδιαίτερη έμφαση στο ότι ο φάκελος του διαζυγίου δεν περιορίστηκε σε οικονομικές διαφορές ή σε ισχυρισμούς απιστίας, αλλά έφτασε μέχρι την εξέταση αντικειμένων που ο ένας σύζυγος θεωρούσε μέρος τελετουργίας εναντίον του.

Το δικαστήριο, πάντως, κινήθηκε στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου: εξέτασε αν η συμπεριφορά των συζύγων είχε οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη διάρρηξη της έγγαμης συμβίωσης και όχι αν πράγματι υπήρξε οποιαδήποτε «υπερφυσική» επίδραση.