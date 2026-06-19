Τραγική εξέλιξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού ενός 17χρονου αγοριού βρετανικής καταγωγής στην παραλία του Κλαδισού στα Χανιά.

Τα ίχνη του ανήλικου είχαν χαθεί νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην παραλία υπήρχε κόκκινη σημαία λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, γεγονός που υποδήλωνε αυξημένο κίνδυνο για όσους επιχειρούσαν να μπουν στη θάλασσα.

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Μετά την αναφορά για την εξαφάνιση του 17χρονου, σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στις έρευνες συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Frontex, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που συνέδραμαν στην προσπάθεια εντοπισμού του αγοριού.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν δύσκολες και ο χρόνος θεωρούνταν κρίσιμος για την τύχη του ανήλικου.

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ο 17χρονος εντοπίστηκε τελικά στη θαλάσσια περιοχή και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στο σημείο.

Αμέσως ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, με παροχή πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Η κόκκινη σημαία και οι κίνδυνοι στη θάλασσα

Η ύπαρξη κόκκινης σημαίας στην παραλία του Κλαδισού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δείχνει ότι οι συνθήκες κολύμβησης ήταν επικίνδυνες.

Η κόκκινη σημαία τοποθετείται όταν η θάλασσα θεωρείται ακατάλληλη ή επικίνδυνη για κολύμβηση, συνήθως λόγω ισχυρών ανέμων, μεγάλου κυματισμού ή ρευμάτων.

Το περιστατικό στα Χανιά υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί μια θαλάσσια έξοδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ειδικά όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.