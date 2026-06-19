Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λάρισα από έναν άνδρα που βγήκε γυμνός στο δρόμο και παρενοχλούσε περαστικούς, προβαίνοντας σε άσεμνες ενέργειες.

Η ιστοσελίδα onlarissa.gr έγραψε ότι το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα με γυμνό άνδρα που εθεάθη στην οδό Αυξεντίου (πλησίον της Ηρ. Πολυτεχνείου).

Για το περιστατικό, ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία με τους άνδρες της ΔΙΑΣ και περιπολικό να καταφθάνουν στο σημείο και αφού τον σκέπασαν με ένα σεντόνι, έγινε η προσαγωγή του.

Ακολουθούν φωτογραφίες: