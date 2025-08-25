Η ένοπλη ληστεία σε ένα παραδοσιακό παντοπωλείο στην περιοχή της Νέας Σμύρνης ήταν το τελευταίο χτύπημα ενός 24χρονου που συνελήφθη από το τοπικό ΤΔΕΕ και κατηγορείται για τουλάχιστον τρεις ληστείες καταστημάτων – κυρίως μίνι μάρκετ.

Το Newsbeast εξασφάλισε βίντεο από τη δράση του 24χρονου, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε γίνει «εφιάλτης» στην ευρύτερη περιοχή.

Η δράση του δεν κράτησε πολύ, καθώς το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε και οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Νέας Σμύρνης έφτασαν στα ίχνη του και τον συνέλαβαν. Μάλιστα, ο νεαρός έχει πάρει ήδη τον δρόμο για τη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

Ο 24χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για ένοπλες ληστείες, έχοντας τότε ως συνεργό έναν 25χρονο Αλβανό.

Μάλιστα, ο νεαρός αλλοδαπός έχει συμμετάσχει σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. και σε ένα από τα πρόσφατα χτυπήματα του Έλληνα που συνελήφθη.