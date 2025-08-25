Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε 25 διεθνείς στην Εθνική ομάδα για τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ τον Σεπτέμβριο, με Λευκορωσία και Δανία.

Σε σχέση με τις κλήσεις του Ιουνίου, επέστρεψε ο Μάνταλος, ενώ εκτός έμειναν οι Φούντας και Αλεξανδρόπουλος.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας και Δουβίκας.