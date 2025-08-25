Για τουλάχιστον 20 νεκρούς κάνει λόγο το υπουργείο Υγείας της Γάζας μετά τη σημερινή ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις. Το υπουργείο αναφέρει ότι μεταξύ των νεκρών υπάρχουν γιατροί, ασθενείς και δημοσιογράφοι, και ότι η περίθαλψη των ασθενών στο νοσοκομείο γίνεται με δυσκολία.

Ένας κάμεραμαν του Reuters και ένας δημοσιογράφος που συνεργαζόταν με το Associated Press ήταν μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης στο νοσοκομείο Νάσερ, ένας άλλος εργαζόταν για το Al Jazeera.

🛑 In a previous recording from Gaza, cameraman Hussam al-Masri— later killed in an Israeli strike on Nasser Hospital — described the destruction around him



“My home was here. My life was here. And life has ended… after the occupation destroyed everything we once had" pic.twitter.com/EpeTEKBzom — Anadolu English (@anadoluagency) August 25, 2025

Ειδικότερα, Το Al Jazeera αναφέρει στον λογαριασμό του στο Instagram ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε στην επίθεση. Το μέσο ενημέρωσης προσθέτει ότι τουλάχιστον τρεις άλλοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν επίσης.

Και το Associated Press ανέφερε ότι ένας φωτορεπόρτερ που συνεργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας με το πρακτορείο έχει σκοτωθεί.

🚨 Four more Palestinian journalists killed in Israeli strikes on Gaza: Gaza government media office



They were killed in an Israeli strike on the Nasser Medical Complex in Khan Younis, in the southern Gaza Strip among 15 others ⤵️



· Hussam al-Masri, a freelancer… pic.twitter.com/QwOyxh3fOk — Anadolu English (@anadoluagency) August 25, 2025

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί «αρχική έρευνα» μετά την επίθεση και προσθέτει ότι «δεν στοχεύει δημοσιογράφους».

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια πρώτη επίθεση και άλλοι σε μια δεύτερη που σημειώθηκε ενώ οι διασώστες έφταναν στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα που διευθύνεται από τη Χαμάς.

🚨 A video documents Israel targeting ambulance and civil defence crews while they were rescuing victims and the wounded following the bombing of the Nasser Medical Complex in Khan Younis pic.twitter.com/xnLC87borC — Anadolu English (@anadoluagency) August 25, 2025

Η δήλωση του ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι πραγματοποίησε επίθεση στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ στο νότιο τμήμα της Γάζας.

«Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου έδωσε εντολή να διεξαχθεί αρχική έρευνα το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η δήλωση, προσθέτοντας ότι ο IDF «λυπάται για οποιαδήποτε ζημιά σε αθώα άτομα και δεν στοχεύει δημοσιογράφους».

«Ο IDF ενεργεί με σκοπό να μετριάσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη ζημιά σε αθώα άτομα, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια των στρατευμάτων του IDF».

Η τραγική εξέλιξη έρχεται δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία έξι δημοσιογράφων σε στοχευμένη ισραηλινή επίθεση κοντά στο νοσοκομείο al-Shifa στην πόλη της Γάζας, σημειώνει το BBC.