Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο διέταξε χθες Κυριακή 14/12 τις δυνάμεις ασφαλείας να επιτεθούν στην οργάνωση ανταρτών ELN και κάλεσε τον πληθυσμό σε περιοχές υπό τον έλεγχό της να αψηφήσουν τις εκκλήσεις της να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους με την επίκληση των «απειλών ιμπεριαλιστικής επέμβασης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος Πέτρο τόνισε μέσω X ότι διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να «επιτεθούν» στον ELN και να «υπερασπίσουν τον πληθυσμό έναντι κάθε απειλής».

«Δεν θα επιτρέψουμε να απειληθούμε από διακινητές ναρκωτικών μεταμφιεσμένους σε επαναστάτες», τόνισε, καλώντας τους πολίτες να αγνοήσουν τις προτροπές των ανταρτών να αποφεύγουν τις εξόδους και να βγουν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα «χωρίς φόβο».

Ο ELN κήρυξε από χθες τριήμερο περιορισμό του πληθυσμού σε ζώνες υπό τον έλεγχό του όπου παράγεται κοκαΐνη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει επιχειρήσεις εναντίον εργαστηρίων παραγωγής ναρκωτικών – δήλωση που η Κολομβία εξέλαβε ως απειλή εισβολής.

Για τους πολίτες, ο περιορισμός που κήρυξε ο ELN σημαίνει πως δεν μπορούν να μετακινηθούν, με χερσαία ή πλωτά μέσα, στους τομείς υπό τον έλεγχο των ανταρτών του.

Ο ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης), οργάνωση της άκρας αριστεράς ιδρυθείσα το 1964, εμπνεόμενη από τη δράση του Αργεντίνου επαναστάτη Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και τη θεολογία της απελευθέρωσης, μετρά κάπου 5.800 μέλη και δρα σε πάνω από το 20% των 1.100 και πλέον δήμων της Κολομβίας, κατά το κέντρο μελετών InSight Crime. Χαρακτηρίζεται πλέον η μεγαλύτερη οργάνωση ανταρτών της Λατινικής Αμερικής.

Ο στρατός της Κολομβίας ανακοίνωσε πως απέτρεψε τρεις απόπειρες του ELN να διαπράξει βομβιστικές επιθέσεις σε δρόμους στους νομούς Νόρτε δε Σανταντέρ (ανατολικά) και Κάουκα (νοτιοδυτικά).

Ο πρόεδρος Πέτρο είχε προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με τον ELN, ώστε η οργάνωση να τερματίσει τη δράση της, όταν ανέλαβε την εξουσία, το 2022, αλλά χωρίς επιτυχία. Οι συνομιλίες τερματίστηκαν τον Ιανουάριο, αφού η οργάνωση εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με πάνω από 100 νεκρούς σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.